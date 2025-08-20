Prima pagină » Actualitate » Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, SCAPĂ de controlul judiciar. Decizia Curții de Apel București este definitivă

Denis Andrei
20 aug. 2025, 09:01, Actualitate
FOTO: Mihai Pop, Gândul

Curtea de Apel București a decis marți ridicarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Vladimir Ciorbă, patronul Nordis. Hotărârea este definitivă.

Curtea de Apel București a admis contestația patronului Nordis, Vladimir Ciorbă, de revocare a controlului judiciar și a decis revocarea măsurii preventive. Decizia este definitvă.

„În baza art.215′ alin.5 raportat la art.213 C.proc.pen. admite plângerea formulată de inculpatul CIORBĂ VLADIMIR-RĂZVAN, împotriva ordonanței nr. 1854/D/P/2022 din data de 11.08.2025 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secția de Combatere a Criminalității Organizate, prin care s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar începând cu data de 13.08.2025 până în data de 11.10.2025 inclusiv.

Revocă măsura controlului judiciar dispusă față de inculpatul CIORBĂ VLADIMIR- RĂZVAN (fiul lui Gheorghe și Carmen- Mihaela, născut la data de 27.02.1987 în mun. Bucureşti, Sector 5, domiciliat în mun. Bucureşti, Sector 4, str. Maria Tănase nr. 3, bl. 13, sc.1, et. 6, ap. 22 şi fără forme legale în Complex One Mircea Eliade nr. 16 B, bloc T1, ap. 161, Sector 1, posesor al C.I., seria RX, nr.824242, eliberată la data de 04.12.2015 de S.P.C.E.P. Sector 4, CNP:1870227450037), prin încheierea nr.107/14.02.2025 a judecătorilor de drepturi şi libertăți din cadrul Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie – Secția Penală (dosar nr.652/2/2025), prelungită prin ordonanțele din datele de 14.04.2025, 13.06.2025 şi 11.08.2025, respectiv, modificată, prin încheierea din data de 19.06.2025, în dosarul nr 3909/2/2025 al Curţii de Apel Bucureşti. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina
acestuia.
Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 19.08.2025.”, notează Curtea de Apel București.

La finalul lunii iunie, instanța îi permisese lui Ciorbă să părăsească țara, însă fără a renunța la măsura controlului judiciar.

Vladimir Ciorbă și soția sa, avocata și deputata PSD Laura Vicol, au fost reținuți la începutul lunii februarie pentru 24 de ore, fiind aduși la audieri de procurorii Antimafia.

DIICOT îi acuză pe cei doi de constituirea unui grup infracțional organizat care ar fi delapidat aproape 200 de milioane de euro din banii clienților.

Alte acuzații vizează spălarea banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale. În același dosar au fost reținuți și alți 9 inculpați, pentru care procurorii au cerut arestarea preventivă pe 30 de zile.

Percheziții în România și Monaco

În februarie, DIICOT a efectuat 65 de percheziții în România și Monaco, ridicând peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor, printre care laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe.

Anchetatorii au confiscat, de asemenea, telefoane mobile, sume importante de bani în mai multe valute, înscrisuri, precum și obiecte de lux – ceasuri, bijuterii și genți de marcă, conform comunicatului oficial al instituției.

