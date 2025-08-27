DIICOT a reinstituit sechestrul față de Nordis Management și Nordis Mamaia. 231 de noi plângeri penale, cu un prejudiciu de 28,5 de milioane de euro

Procurorul din cazul Nordis a extins urmărirea penală față de Nordis Management și Nordis Mamaia, după apariția a alte 231 de noi plângeri penale ce însumează un prejudiciu suplimentar de 28,5 milioane de euro. Au fost reinstituite sechestre pe toate apartamentele și terenurile celor două societăți din grupul Nordis, afirmă surse judiciare pentru Gândul.

Urmărirea penală, în cazul Nordis, continuă, după ce au fost depuse alte 231 de noi plângeri, soldate cu un prejudiciu suplimentar de 28,5 milioane de euro. Vizate sunt Nordis Management și Nordis Mamaia, asupra cărora au fost reinstituite sechestre pe toate apartamentele și terenurile.

Noua speță vine după ce, săptămâna trecută, judecătoarea Florina Rizescu a ridicat sechestre de aproape 90 de milioane de euro instituite de procuror asupra bunurilor imobile (hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri, locuri de parcare), asupra conturilor și acțiunilor deținute de patronii Nordis, Vladimir Ciorbă, Florin Alexandru Poștoacă, directoarea juridică Camelia Bîndiu și compania mamă a grupului, Nordis Management.)

La începutul lui februarie 2025, patronii Nordis, Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, soția acestuia din urmă, fosta deputată PSD Laura Vicol, dar și alte persoane implicare au fost reținuți de DIICOT pentru grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

Aceștia sunt acuzați că ar fi încasat 195 de milioane de euro de la clienții Nordis, care doreau să cumpere apartamente în complexurile rezidențiale dezvoltate de Nordis, și ar fi delapidat peste 70 de milioane de euro.

Clienții Nordis, care au dat sume enorme în avans pentru apartamente în complexurile rezidențiale dezvoltate de companie, acuză că nu și-au primit apartamentele.

Inculpații au fost plasați în arest preventiv, însă au fost eliberați, 10 zile mai târziu. După 6 luni, instanțele le-au ridicat inclusiv controlul judiciar și sechestrele asupra bunurilor.

