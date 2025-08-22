Prima pagină » Actualitate » Parchetul General DESFIINȚEAZĂ speculațiile USR-ului, referitoare la Dosarul Nordis: „DIICOT nu a solicitat fonduri pentru efectuarea expertizelor”

Parchetul General DESFIINȚEAZĂ speculațiile USR-ului, referitoare la Dosarul Nordis: „DIICOT nu a solicitat fonduri pentru efectuarea expertizelor”

Ruxandra Radulescu
22 aug. 2025, 17:40, Actualitate
Parchetul General DESFIINȚEAZĂ speculațiile USR-ului, referitoare la Dosarul Nordis:

Parchetul General a răspuns la declarațiile deputatului USR Stelian Ion, care susține că ancheta în dosarul Nordis stagnează pentru că Ministerul Public nu ar fi pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. Parchetul precizează că DIICOT nu a solicitat fonduri pentru expertiză.

Parchetul General a declarat într-un comunicat de presă că speculațiile lui Stelian Ion din mediul online nu sunt adevărate și a argumentat motivele.

„Având în vedere afirmațiile false făcute pe o rețea de socializare de către un deputat în Parlamentul României cu privire la faptul că, în Dosarul Nordis, Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor”, pentru corecta informare a publicului și în spiritul transparenței instituționale, facem următoarele precizări:

1.Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu a solicitat Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de ordonator principal de credite, fonduri pentru efectuarea expertizelor la care se face referire în postare.

2.Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de ordonator principal de credite, virează sumele aferente efectuării expertizelor în dosare penale pe baza solicitărilor ordonatorilor secundari de credite și în limitele alocărilor bugetare.

3.Din verificările efectuate la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a rezultat că în dosarul la care se face referire în postarea menționată nu a fost dispusă și efectuată nici o expertiză.

Ce a declarat Stelian Ion cu privire la dosarul Nordis

Deputatul USR Stelian Ion a speculat pe rețelele de socializare că dosarul Nordis stagnează deoarece statul nu ar fi pus la dispoziția DIICOT sumele necesare expertizelor.

„După ridicarea controlului judiciar și a sechestrelor în dosarul Nordis, aflu acum că ancheta stagnează de aproape jumătate de an pentru că Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor”, a precizat Stelian Ion.

„Jumătate de an pierdut, infractori care zâmbesc și păgubiți disperați. Așa se tergiversează dosarele penale, uneori până la prescripție. Dosarul acesta pare din ambele părți: dinspre Curtea de Apel București – unde s-a ridicat controlul judiciar, iar motivarea judecătoarei care a ridicat sechestrul este halucinantă, rescriind practic o parte din dreptul procesual penal – dar și dinspre conducerea Ministerului Public, care nu asigură resursele necesare pentru expertiza financiar-contabilă. Ce să mai creadă cele peste 800 de persoane păgubite de escroci? Că Statul le ține partea infractorilor? Mi-aș dori să fiu contrazis de fapte, dar realitatea arată altceva”, susține Stelian Ion.

Foto: Mediafax / Alexandru Dobre

