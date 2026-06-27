Grupul Volkswagen propune reducerea a 100.000 de locuri de muncă pentru a restabili profitabilitatea, în fața presiunilor din partea Chinei

Grupul Volkswagen are în vedere o restructurare majoră a forței de muncă, ce ar putea duce la eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă suplimentare și la închiderea mai multor fabrici. Asta, în efortul de a recâștiga competitivitatea și de a îmbunătăți profitabilitatea. Conform unui raport publicat vineri de Manager Magazin, planul a fost prezentat consiliului de supraveghere săptămâna aceasta de către CEO-ul grupului, Oliver Blume, și ar dubla obiectivul inițial de reducere a 50.000 de locuri de muncă anunțat anterior, scrie El Economista.

Gigantul auto german, care este proprietar al unor mărci precum Volkswagen, Audi, Porsche, Seat/Cupra și Skoda, are în prezent o forță de muncă globală de aproximativ 657.000 de angajați. Propunerea va fi înaintată consiliului de supraveghere spre analiză luna viitoare, cu toate că nu se preconizează că aprobarea acesteia va fi facilă. La fel ca în timpul negocierilor care au dus la acordul privind eliminarea a 35.000 de locuri de muncă în Germania până la sfârșitul anului 2024, conducerea se va confrunta cu o opoziție puternică din partea reprezentanților sindicatelor, care dețin o influență decisivă în cadrul organismului de supraveghere.

De fapt, consiliul de întreprindere și sindicatul IG Metall și-au exprimat deja respingerea categorică a oricăror alte măsuri de reducere a costurilor. Într-o declarație comună, ambele organizații au avertizat că aceste planuri sunt „profund tulburătoare pentru forța de muncă și regiunile în care operăm” și au promis că „li se vor opune cu toată puterea” dacă, în cele din urmă, acestea vor fi adoptate. Structura de guvernanță a Volkswagen acordă reprezentanților lucrătorilor jumătate din locurile din consiliul de supraveghere, în timp ce statul Saxonia Inferioară, un aliat tradițional al sindicatelor și acționar al grupului, deține două locuri suplimentare.

Strategia elaborată de Blume implică și reducerea costurilor generale cu 11 miliarde de euro înainte de sfârșitul deceniului, dar și închiderea a până la patru fabrici din Germania pe termen mediu. Printre instalațiile afectate s-ar număra, se pare, fabrica Audi din Neckarsulm și fabricile Volkswagen din Hanovra, Zwickau și Emden. Mai mult, producătorul are în vedere separarea diviziilor sale de componente și chiar reorganizarea structurii mărcii sale principale pentru a eficientiza procesul decizional și a accelera procesele interne.

Compania a spus că nu va comenta știrea, deoarece problema implică „documente interne și confidențiale” care trebuie discutate și aprobate de organismele relevante ale grupului. Cu toate acestea, compania a recunoscut că atât industria auto, cât și grupul în sine trec printr-o „transformare profundă” și a admis că modelul de afaceri actual – bazat pe dezvoltarea de vehicule în Germania, fabricarea lor în Europa și exportul lor în restul lumii – „nu mai funcționează pentru toate mărcile grupului”.

Multinaționala germană subliniază că mediul concurențial tot mai dificil, marcat de impunerea unor noi tarife, de presiunea crescândă din partea concurenților chinezi și de slăbiciunea anumitor piețe, costă compania „zeci de miliarde de euro anual”.

Având în vedere acest scenariu, conducerea consideră esențială o reorganizare majoră a tuturor mărcilor și filialelor ca să facă grupul „mai eficient și mai agil”, a simplifica structurile, a accelera integrarea noilor tehnologii și a capta sinergii, acesta fiind un plan de transformare care trebuie revizuit de consiliul de supraveghere înainte de implementare.