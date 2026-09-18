Guvernul a aprobat, vineri, 18 septembrie, acordarea unor ajutoare de urgență în valoare totală de 3.078.112 lei pentru 65 de persoane vulnerabile relocate de la azilul lui Viorel Pașca, din localitatea Dumbrava, județul Bihor, în centre rezidențiale private din județele Alba, Hunedoara și Sibiu. Ajutoarele vor fi acordate pentru o perioadă de cel mult șase luni și vor acoperi cheltuielile pentru asistență, îngrijire, cazare și masă, informează Mediafax.

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Potrivit hotărârii adoptate de Guvern, fondurile vor fi asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ajutor estimat la 7.700 de lei pe lună pentru fiecare persoană

Pentru fiecare persoană vârstnică, ajutorul este estimat la 7.700 de lei pe lună, iar pentru o persoană cu dizabilități, la 8.378 de lei pe lună. Guvernul precizează că valorile au fost stabilite în funcție de sumele acordate persoanelor relocate în centre publice, conform standardului de cost prevăzut de HG nr. 6/2026. Ajutorul se acordă individual fiecărui beneficiar, însă plata se face lunar către centrul rezidențial privat în care acesta este găzduit.

Măsura se aplică pentru perioada de găzduire în centrele private, începând cu 1 iulie 2026 și până cel târziu la 31 decembrie 2026.

În cazul transferului unui beneficiar într-un alt centru privat, ajutorul va fi acordat în continuare în noua unitate, de la data mutării. Centrul trebuie să informeze în scris Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială în cel mult 24 de ore de la transfer. Notificarea trebuie să includă numele beneficiarului, data transferului și denumirea noului centru.

Când încetează acordarea ajutorului de stat

Plata ajutorului încetează dacă beneficiarul este transferat într-un centru rezidențial administrat de un furnizor public de servicii sociale, este preluat de familie sau în cazul decesului.

Măsura Guvernului vine după acțiunea desfășurată la 30 iunie 2026 de procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției Investigații Criminale. În urma intervenției, aproximativ 409 persoane vulnerabile au fost relocate în alte servicii sociale rezidențiale, pentru protejarea sănătății, demnității și integrității fizice și psihice.

Hotărârea adoptată vineri se referă la 65 dintre aceste persoane. Acestea au fost relocate în centre rezidențiale private din județele Alba, Hunedoara și Sibiu.