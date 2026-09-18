Casa Națională de Pensii face un anunț important. Ce se întâmplă dacă pensia a fost calculată greșit

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) precizează, vineri, în legătură cu informaţiile potrivit cărora aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greşit, că auditorii Curţii de Conturi care au întocmit raportul au făcut estimări prin extrapolare statistică.

„O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual şi constatate ca fiind calculate greşit. (…)

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Existenţa şi cuantumul unei eventuale diferenţe pot fi stabilite numai prin verificarea individuală a dosarului şi a documentelor care au stat la baza stabilirii sau recalculării pensiei”, afirmă reprezentanţii CNPP.

În contextul informaţiilor apărute în spaţiul public cu privire la rezultatele auditului financiar efectuat de Curtea de Conturi asupra situaţiilor financiare ale Casei Naţionale de Pensii Publice pentru anul 2024, reprezentanţii CNPP precizează că tratează „cu maximă seriozitate constatările Curţii de Conturi” şi că vor verifica toate situaţiile semnalate, astfel încât eventualele diferenţe de drepturi să fie identificate şi soluţionate potrivit legii.

„În ceea ce priveşte informaţiile potrivit cărora aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greşit, este necesară clarificarea modului în care trebuie interpretate datele prezentate în raport. Pentru o parte dintre aspectele analizate, auditorii au pornit de la datele existente în bazele de date ale CNPP şi au selectat eşantioane asupra cărora au fost efectuate verificări de detaliu, rezultatele fiind utilizate pentru realizarea unor estimări prin extrapolare statistică”, precizează sursa citată.

„Nu toate pensiile au fost calculate greșit”

Aceeaşi sursă arată că o valoare estimată prin extrapolare statistică „nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual şi constatate ca fiind calculate greşit”, iar în mod similar, „valorile estimate prin extrapolare nu reprezintă, prin ele însele, sume stabilite individual pentru fiecare beneficiar„.

„Prin urmare, din datele prezentate în raport nu poate fi desprinsă concluzia că aproximativ 2,2 milioane de pensii au fost verificate individual şi constatate ca fiind calculate greşit. Existenţa şi cuantumul unei eventuale diferenţe pot fi stabilite numai prin verificarea individuală a dosarului şi a documentelor care au stat la baza stabilirii sau recalculării pensiei”, precizează CNPP.

Fiecare dosar va fi verificat separat

Pentru a putea stabili dacă un pensionar a primit mai mult sau mai puțin decât i se cuvenea, este necesară verificarea documentelor din dosarul său.

Reprezentanţii instituţiei menţionează că CNPP nu minimalizează situaţiile punctuale confirmate de auditorii publici externi.

„Fiecare dintre acestea va fi analizată, iar acolo unde se confirmă existenţa unor diferenţe vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege, atât pentru recuperarea eventualelor sume plătite necuvenit, cât şi pentru acordarea diferenţelor de drepturi cuvenite beneficiarilor”, subliniază aceeaşi sursă.

CNPP menţionează, totodată, că trebuie avută în vedere „amploarea fără precedent” a procesului de recalculare a pensiilor, derulat într-un „interval relativ scurt” şi în contextul aplicării unui nou cadru legislativ.

„Procesul a presupus analizarea şi prelucrarea unui volum foarte mare de date şi documente, precum şi mobilizarea personalului CNPP şi al tuturor caselor teritoriale de pensii. În spatele milioanelor de decizii şi operaţiuni realizate în cadrul acestui proces se află munca susţinută a personalului caselor teritoriale de pensii, care a gestionat un volum excepţional de activitate, concomitent cu asigurarea continuităţii plăţii pensiilor şi a activităţilor curente ale sistemului public de pensii”, afirmă aceeaşi sursă.

„Fiecare situaţie va fi soluţionată potrivit legii”

Reprezentanţii instituţiei adaugă că într-un proces administrativ de o asemenea amploare şi complexitate pot apărea situaţii punctuale care necesită verificare şi corectare, dar existenţa acestora „nu poate fi generalizată şi nu justifică, în absenţa verificării individuale, concluzia că milioane de pensii au fost calculate greşit„.

„CNPP îi asigură pe beneficiarii sistemului public de pensii că fiecare situaţie în care se va confirma existenţa unei diferenţe va fi soluţionată potrivit legii.

Prioritatea instituţiei rămâne stabilirea şi plata corectă a drepturilor de pensie, precum şi consolidarea mecanismelor de verificare.

În susţinerea celor precizate mai sus, ataşăm observaţiile formulate de către auditorii Curţii de Conturi a României în raport cu numărul beneficiarilor din sistemul public de pensii, cu cazurile neconforme identificate de către auditorii Curţii de Conturi a României, sumele constatate pentru aceste cazuri şi sumele extrapolate de către aceştia”, mai arată sursa citată.