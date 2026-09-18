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Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile din Europa, de luna viitoare. Decizia se aplică tuturor clienților europeni

Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile din Europa, de luna viitoare. Decizia se aplică tuturor clienților europeni
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Arabia Saudită a informat rafinăriile europene că nu li se vor aloca livrări de țiței luna viitoare pe fondul suspendării activității conductei East-West, potrivit Bloomberg. Această nouă întrerupere a fluxului de petrol va duce la noi prețuri mai mari la pompă și, automat, la costuri mai mari pentru transportatori, fermieri, companii și consumatori.

În mod normal, clienții europeni primesc livrări de țiței din Arabia Saudită în baza unor contracte încheiate pe termen lung, menite să asigure un flux constant de aprovizionare în fiecare lună. Înainte de suspendarea activității conductei, țările europene importau 577.000 de barili de țiței pe zi din Arabia Saudită.

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Acest anunț vine pe fondul problemelor privind aprovizionarea cu petrol în urma atacurilor cu drone și rachete ale rebelilor Houthi din Yemen.

Conducta East-West, care transportă țiței de la câmpurile petroliere din estul Arabiei Saudite către portul Yanbu de la Marea Roșie, a fost avariată de un atac cu drone și închisă pentru reparații. Această conductă este vitală pentru piața energetică deoarece permite Arabiei Saudite să ocolească Strâmtoarea Ormuz, un punct maritim extrem de tensionat din cauza conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Conducta est-vest a Arabiei Saudite a fost construită în 1981, după Revoluția Iraniană, pentru a oferi o rută alternativă pentru exporturile de țiței care ocolește Strâmtoarea Ormuz. La fel ca atunci, această conductă a oferit o alternativă la blocajul din Golful Persic generat de conflictul cu Iranul.

Agenția de prețuri la energie Argus a raportat pe 15 septembrie că cel puțin trei rafinării europene au avut încărcături programate pentru sfârșitul lunii septembrie anulate sau amânate, în unele cazuri până în noiembrie, citând surse anonime de pe piață.

Spre exemplu, compania poloneză Orlen, unul dintre cei mai mari cumpărători, a achiziționat 16 încărcături suplimentare din Norvegia, Marea Britanie, Algeria, Kazahstan, Azerbaidjan și cele două Americi pentru a-și menține rafinăriile operaționale până în octombrie.

Europa se bazează pe țițeiul saudit parțial deoarece unele tipuri de țiței saudit au calități care se potrivesc configurației rafinăriilor europene, în special capacitatea lor de a procesa țiței mediu și greu. Găsirea unor clase echivalente de țiței în volume suficiente poate fi costisitoare și poate necesita ajustarea operațiunilor de către rafinării, o sarcină complexă.

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