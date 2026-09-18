Poliția spaniolă a început vineri o operațiune pentru evacuarea miilor de migranți care dorm pe plajele și trotuarele din Ceuta. Forțele de ordine au folosit bastoane și au tras cu gloanțe de cauciuc în aer după ce au izbucnit îmbrânceli între migrații care încercau să ajungă în centrele de cazare temporară.

Spania estimează că aproximativ 10.000 de migranți se află încă în Ceuta, după ce peste 72.000 de persoane au trecut din Maroc în enclavă la sfârșitul lunii iulie, într-un flux fără precedent. Cei mai mulți au plecat ulterior.

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Operațiunea a început la primele ore ale dimineții

Operațiunea a început în jurul orei locale 07:00 și a implicat polițiștii antirevoltă și armata spaniolă.

Migranții care și-au petrecut noaptea pe plajă, sperând să primească un loc în spațiile de cazare, au aplaudat inițial începerea operațiunii. Situația s-a tensionat însă ulterior, după ce oamenii au început să se înghesuie pentru a prinde unul dintre locurile disponibile.

Imagini difuzate de mai multe televiziuni locale au arătat oamenii care se împingeau pentru a intra pe traseul stabilit de autorități. Polițiștii au tras cu gloanțe de cauciuc în aer și au lovit mai mulți migranți cu bastoanele. Situția s-a calmat ulterior, iar operațiunea a continuat.

Cei mai mulți dintre migranții evacuați erau bărbați adulți. Aceștia au fost escortați de poliție pe un traseu de puțin peste un kilometru, de la plaja El Trampolin până la port.

Un nou centru poate găzdui 1.700 de persoane

Autoritățile spaniole au amenajat în portul din Ceuta spații temporare de cazare pentru aproximativ 1.700 de persoane.

ONG-urile susțin însă că mii de migranți încă dorm în aer liber și că centrele deschise până acum nu au suficient spațiu pentru toți cei care au rămas pe străzi.

Una dintre organizațiile neguvernamentale estimează că aproximativ 4.000 de migranți se află încă pe plajele și trotuarele din Ceuta. În aceste condiții, noul centru nu ar fi suficient pentru eliminarea taberelor improvizate din spațiile publice.

Trei reprezentanți ai unor ONG-uri au declarat pentru Reuters că autoritățile au întârziat să ofere condițiile minime de cazare prevăzute de Pactul european privind migrația.

Minorii sunt cazați separat

Cei mai mulți dintre migranții ajunși în Ceuta sunt bărbați și băieți. Spațiile temporare construite în port sunt destinate doar bărbaților adulți, astfel că minorii sunt separați și cazați în alte centre.

Doi reprezentanți ai ONG-urilor au declarat pentru Reuters că autoritățile se așteaptă probabil ca o mare parte dintre migranți să se întoarcă voluntar în Maroc.