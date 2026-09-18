Prima pagină » Știri externe » Poliția spaniolă evacuează mii de migranți de pe plajele din Ceuta. Forțele de ordine au tras cu gloanțe de cauciuc în aer

Poliția spaniolă evacuează mii de migranți de pe plajele din Ceuta. Forțele de ordine au tras cu gloanțe de cauciuc în aer

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Poliția spaniolă a început vineri o operațiune pentru evacuarea miilor de migranți care dorm pe plajele și trotuarele din Ceuta. Forțele de ordine au folosit bastoane și au tras cu gloanțe de cauciuc în aer după ce au izbucnit îmbrânceli între migrații care încercau să ajungă în centrele de cazare temporară.

Spania estimează că aproximativ 10.000 de migranți se află încă în Ceuta, după ce peste 72.000 de persoane au trecut din Maroc în enclavă la sfârșitul lunii iulie, într-un flux fără precedent. Cei mai mulți au plecat ulterior.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Operațiunea a început la primele ore ale dimineții

Operațiunea a început în jurul orei locale 07:00 și a implicat polițiștii antirevoltă și armata spaniolă.

Migranții care și-au petrecut noaptea pe plajă, sperând să primească un loc în spațiile de cazare, au aplaudat inițial începerea operațiunii. Situația s-a tensionat însă ulterior, după ce oamenii au început să se înghesuie pentru a prinde unul dintre locurile disponibile.

Imagini difuzate de mai multe televiziuni locale au arătat oamenii care se împingeau pentru a intra pe traseul stabilit de autorități. Polițiștii au tras cu gloanțe de cauciuc în aer și au lovit mai mulți migranți cu bastoanele. Situția s-a calmat ulterior, iar operațiunea a continuat.

Cei mai mulți dintre migranții evacuați erau bărbați adulți. Aceștia au fost escortați de poliție pe un traseu de puțin peste un kilometru, de la plaja El Trampolin până la port.

Un nou centru poate găzdui 1.700 de persoane

Autoritățile spaniole au amenajat în portul din Ceuta spații temporare de cazare pentru aproximativ 1.700 de persoane.

ONG-urile susțin însă că mii de migranți încă dorm în aer liber și că centrele deschise până acum nu au suficient spațiu pentru toți cei care au rămas pe străzi.

Una dintre organizațiile neguvernamentale estimează că aproximativ 4.000 de migranți se află încă pe plajele și trotuarele din Ceuta. În aceste condiții, noul centru nu ar fi suficient pentru eliminarea taberelor improvizate din spațiile publice.

Trei reprezentanți ai unor ONG-uri au declarat pentru Reuters că autoritățile au întârziat să ofere condițiile minime de cazare prevăzute de Pactul european privind migrația.

Minorii sunt cazați separat

Cei mai mulți dintre migranții ajunși în Ceuta sunt bărbați și băieți. Spațiile temporare construite în port sunt destinate doar bărbaților adulți, astfel că minorii sunt separați și cazați în alte centre.

Doi reprezentanți ai ONG-urilor au declarat pentru Reuters că autoritățile se așteaptă probabil ca o mare parte dintre migranți să se întoarcă voluntar în Maroc.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile din Europa, de luna viitoare. Decizia se aplică tuturor clienților europeni
17:06
Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile din Europa, de luna viitoare. Decizia se aplică tuturor clienților europeni
CONTROVERSĂ Plan de criză în Lituania: Capitala Vilnius își pregătește rutele de evacuare în caz de amenințare militară. În ce țară vor fi direcționați cetățenii dacă pericolul devine iminent
17:06
Plan de criză în Lituania: Capitala Vilnius își pregătește rutele de evacuare în caz de amenințare militară. În ce țară vor fi direcționați cetățenii dacă pericolul devine iminent
MILITAR Rusia cere oficial Japoniei să retragă rachetele americane Typhon de pe teritoriu, pe care le consideră o amenințare la adresa securității naționale
16:36
Rusia cere oficial Japoniei să retragă rachetele americane Typhon de pe teritoriu, pe care le consideră o amenințare la adresa securității naționale
FLASH NEWS Ungaria anunță că ar putea renunța la gazul rusesc până în octombrie 2027
15:54
Ungaria anunță că ar putea renunța la gazul rusesc până în octombrie 2027
APĂRARE Pentagonul ia în calcul retragerea a până la 40.000 de militari americani din Europa. Italia, Spania și Germania, printre țările vizate
15:23
Pentagonul ia în calcul retragerea a până la 40.000 de militari americani din Europa. Italia, Spania și Germania, printre țările vizate
ALEGERI Putin a votat online la alegerile pentru Duma de Stat din Rusia. Câți cetățeni din Moscova s-au prezentat la urne până la ora 15:00
15:22
Putin a votat online la alegerile pentru Duma de Stat din Rusia. Câți cetățeni din Moscova s-au prezentat la urne până la ora 15:00
Mediafax
Guitar Meeting crește de la an la an: 1.200 de chitariști și publicul, la unison
Digi24
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
Cancan.ro
Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro de la azil. Cine i-a achitat-o
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Rutte îndeamnă Europa să se pregătească pentru cea mai dificilă situație de securitate dintr-o generație
Mediafax
Distracția care nu mai împarte familia: cum a găsit Rock and Roll Fun City în Cosmopolis piața ideală pentru un concept multi-generațional
Click
Charles „părea euforic” după moartea Dianei. Acuzații șocante lansate de fratele prințesei
Digi24
Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile CNPP
Cancan.ro
Mesajul tulburător al mamei Mădălinei Apostol. PREMONIȚIA pe care a avut-o înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Fizicienii s-au înșelat? O teorie veche de un secol tocmai a fost infirmată!
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!

Cele mai noi

Trimite acest link pe