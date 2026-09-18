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USR anunță că nu mai trimite reprezentanți la emisiunea lui Mihai Gâdea și că sesizează CNA: „S-a trecut o nouă linie roșie”.Ce s-a întâmplat la „Sinteza zilei”

Ruxandra Radulescu
USR anunță că nu mai trimite reprezentanți la emisiunea lui Mihai Gâdea și că sesizează CNA:
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După ce deputatul USR, Radu Mihaiu, fost primar al Sectorului 2, a avut un conflict, în direct, la Antena 3, cu sociologul Vladimir Ionaș, generalul Cristian Barbu, dar și cu prezentatorul Mihai Gâdea, partidul USR a anunțat că nu va mai trimite reprezentanți la postul TV, dar și că va sesiza Consiliul Național al Audiovizualului.

„USR nu va mai trimite niciun reprezentat în platoul emisiunii „Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea, atâta timp cât linșajul mediatic, insinuările care răspândesc ură, intimidarea și dezumanizarea reprezentanților și votanților USR continuă”, a scris partidul lui Fritz, într-o postare pe Facebook.

„S-a trecut o nouă linie roșie”

USR a lansat un val de acuzații, după ce deputatul USR, Radu Mihaiu, a fost numit „trădător” de invitații din platoul emisiunii „Sinteza Zilei”.

Deputatului i s-a amintit că poziția actuală a formațiunii politice se datorează lui Nicușor Dan, dar și că USR-ul are o istorie a trădării în interiorul formațiunii. Spre exemplu, momentul când partidul și-a retras sprijinul față de Elena Lasconi, chiar în timpul campaniei prezidențiale.

„Aseară, platoul „Sinteza Zilei” s-a transformat, din nou, într-un tribunal al urii. S-a trecut o nouă linie roșie.
„Trădători, trădători sunteți! Hai, la revedere!” – a fost atitudinea celui care trebuia să modereze emisiunea. „Ar trebui să dispăreți din politica română”, spuneau invitații în cor.
Așa a fost tratat Radu Mihaiu în emisiunea „Sinteza Zilei” de aseară.

Se întâmplă de luni de zile. De luni de zile, Mihai Gâdea și-a transformat emisiunea într-un tribunal politic împotriva USR, a miniștrilor USR, a lui Dominic Fritz și a Guvernului Bolojan”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook a USR-ului.

USR vrea să sesizeze CNA pentru criticile aduse lui Fritz și lui Siegfried Mureșan

În continuare USR-ul, nu uită să-și exprime, indirect, susținerea față de aliații PNL-iști, și anunță că o să sesizeze Consiliul Național al Audiovizualului, deoarece criticile la adresa lui Dominic Fritz și a lui Siegfried Mureșan ar fi xenofobe.

„Am văzut-o și aseară, cu o isterie xenofobă pe care o vom reclama la CNA. Paranoia și propaganda lui Ion Iliescu reînviată. Nu ai mâncat salam cu soia, nu ești bun să conduci țara.

Au fost atacați doi politicieni pentru că au studiat în Germania și au existat repetate insinuări că liderii proeuropeni ai USR și PNL primesc comenzi din afara țării. Pentru ei, studiile și experiența europeană devin „probe” de trădare”, precizează USR.

Amintim că Dominic Fritz a fost găsit în conflict de interese de către Autoritatea Națională de Integritate, dar și de Înalta Curte de Casație și Justiție, aspect validat și de Curtea Constituțională prin votul amendamentului la Legea Integrității.

Siegfried Mureșan ar fi fost sponsorizat la europarlamentarele din 2014 chiar de fostul primar din Piatra Neamț, poreclit „Pinalty”, de la care ar fi fi primit 100.000 de euro, sumă provenită din celebrul dosar de corupție Microsoft.

„Nu vom mai trimite reprezentanți în platoul „Sinteza Zilei””

„A fost prezentată o știre falsă mizerabilă de pe un site de casă al PSD, care afirma fals că: Dominic Fritz este liderul care a declarat că „asta cu România e treaba ta, cu partidul e treaba mea”.

Când i s-a atras atenția că există o dezmințire oficială din partea președintelui USR, jurnalistul a refuzat dreptul la replică, cinic: „Eu nu-l cred. Nu e prima oară când USR minte.

Un linșaj continuu. Jurnalismul înlocuit cu propagandă.

Ura revărsată în social media a fost preluată de televiziunile de casă ale PSD și aruncată seară de seară în casele românilor. Iar consecințele le-am văzut deja în stradă.

USR refuză să legitimeze această rețea a urii. Nu vom mai trimite reprezentanți în platoul „Sinteza Zilei”. Să rămână singuri PSD-iștii, cu dezinformările și cu strigătele de „trădători”.

Cerem și politicienilor să oprească discursul urii și să nu-l mai alimenteze cu declarații și bani revărsați în televiziunile care-l practică. Românii s-au săturat de atâta venin”, a transmis USR într-o postare pe Facebook.

Fostul primar USR, Radu Mihaiu, a părăsit platoul Antena 3, în timpul emisiei

Amintim că Radu Mihaiu a părăsit platoul Antena 3 după ce partidul pe care acesta îl reprezintă a fost acuzat de trădare. Sociologul Vladimir Ionaș a spus că membrii USR l-au trădat pe Nicușor Dan, căruia i s-ar datora faptul că USR a ajuns, astăzi, la guvernare.

USR-ului i-au fost prezentate mai multe episoade de trădare, precum cazul Elenei Lasconi și momentul în care USR a solicitat la Bruxelles ca România să piardă bani europeni, totul pentru a-l ajuta pe Fritz să rămână în fotoliul de primar.

Radu Mihaiu i-a solicitat sociologului Vladimir Ionaș să își ceară scuze, însă acesta a refuzat. USR-istul, vădit deranjat de informațiile prezentate, a părăsit platoul. Chiar și moderatorul emisiunii, Mihai Gâdea, l-a încurajat pe deputat să plece.

Eticheta de PSD-ist, preferată în detrimentul celei de „trădător și nesimțit”

Sociologul Vladimir Ionaș i-a spus reprezentantului USR că acceptă eticheta de PSD-ist, decât să fie considerat un „trădător” și un „nesimțit”.

„Dacă e nevoie să accept eticheta de PSD-ist, o accept oricând și o prefer celei de trădător și nesimțit. Dar cine e trădător și nesimțit? De exemplu, trădători, din punctul meu de vedere, sunteți toți cei de la USR care l-ați trădat pe președintele Nicușor Dan cu cea mai mare ușurință, după ce prezența voastră în acest guvern i se datorează 100% președintelui României. (…) Nu vă cer (n.r. – scuze), v-am spus părerea mea”, a transmis sociologul.

USR-iștii, „experți în trădare”

Prezent în emisiune, generalul Cristian Barbu i-a transmis pe un ton ferm lui Radu Mihaiu că USR trebuie să își ceară scuze românilor, nu cei care critică politicile partidului condus de Fritz. Acesta i-a descris pe USR-iști drept „experți în trădare”.

Acesta a fost revoltat de solicitările lui Radu Mihaiu și i-a transmis că USR trebuie, de fapt, să își ceară scuze românilor.

Realizatorul Mihai Gâdea a intervenit și i-a adus la cunoștință USR-istului Radu Mihaiu că partidul său a cerut la Bruxelles ca România să piardă bani europeni, iar acest lucru reprezintă un act de trădare națională.

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