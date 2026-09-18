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”Negocieri pe sub masă” pentru formarea unei majorități care să susțină guvernul. Ce înțelegeri fac partidele pentru a ajunge la un acord comun

Luiza Dobrescu
''Negocieri pe sub masă'' pentru formarea unei majorități care să susțină guvernul. Ce înțelegeri fac partidele pentru a ajunge la un acord comun
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Ideea unei refaceri a majorităţii care a susținut guvernul până în luna mai prinde tot mai mult contur. O coaliție PNL-USR-UDMR ar fi insuficientă pentru a strînge în Parlament un număr de voturi, ca viitorul guvern să treacă. Surse din UDMR au declarat pentru Gîndul că politicienii caută soluții și fac strategii pentru ca PSD să se împace cu PNL.

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La conferința de presă, organizată de premierul desemnat, la care au participat reprezentanții celor trei partide PNL, USR și UDMR, s-a relansat varianta unei rotative la guvernare, ca soluție pentru asigurarea unei majorități în Parlament. Chiar viceprim- ministrul Tanczos Barna a menționat în declarații că pentru a rezolva problema următorilor doi ani e nevoie de o construcție solidă care să susțină executivul.

”Credem că rotativa poate să fie în continuare o soluţie pentru o construcţie politică solidă. Detaliile, sigur, trebuie discutate în negocieri politice cu Partidul Social Democrat”, a mai spus el.

”La vedere sau pe sub masă”

Surse din UDMR ne-au declarat însă că se fac eforturi în laboratoarele partidelor pentru a se reveni la situația de dinaintea demiterii guvernului Ilie Bolojan.

”Soluția ar fi ca PNL să se împace cu PSD, la vedere sau pe sub masă”, au declarat aceleași surse.

Dificultatea de a crea o majoritate parlamentară o au și social- democrații, în cazul în care ar fi desemnat un premier din partea lor, precizează surse din UDMR.

”Nici PSD nu poate să facă majoritate, chiar dacă îi dă mandatul de premier. Ar mai avea nevoie de voturile a 40 de liberali și chiar mai mulți”, au declarat aceleași surse.

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