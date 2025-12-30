Prima pagină » Actualitate » Guvernul a aprobat reorganizarea Ministerului Agriculturii şi a instituţiilor subordonate. Se desfiinţează 216 funcţii de conducere. Cheltuielile scad cu peste 10%

Luiza Dobrescu
30 dec. 2025, 19:56, Actualitate
În ședința de Guvern de marţi a fost adoptată ordonanța privind reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a structurilor din subordinea acestuia. Măsurile aprobate au ca obiective principale creșterea eficienței administrative și reducerea birocrației.  

Prin actul normativ adoptat astăzi sunt prevăzute următoarele măsuri principale:  reducerea numărului ordonatorilor de credite cu 73, de la 166 în prezent, ceea ce va permite o coordonare mai eficientă a instituțiilor din subordinea MADR şi  desființarea a aproximativ 216 funcții de conducere, cu scopul diminuării nivelurilor ierarhice și simplificării circuitului decizional.

Potrivit guvernanţilor, reorganizarea va conduce la reducerea birocrației și a suprapunerilor instituționale, la simplificarea traseului documentelor,  la scurtarea termenelor de soluționare a cererilor și dosarelor fermierilor şi la eficientizarea activității structurilor din teritoriu.

Cheltuielile cu salariile ajung la 6,8% din bugetul MADR și scad cu peste 10%

În concordanță cu obiectivele Guvernului de reducere a cheltuielilor administrative, ca urmare a acestei reorganizări cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puțin 10% la nivelul structurilor reorganizate, anunţă ministrul Florin Barbu.

Totodată, se menține un principiu esențial: Ministerul Agriculturii este în primul rând un minister al plăților către fermieri. Cheltuielile de personal reprezintă în prezent doar 6,8% din bugetul MADR, diferența fiind direcționată către plăți directe, programe de sprijin și investiții în agricultură și industria alimentară.

Reorganizarea vizează eliminarea paralelismelor instituționale și a procedurilor excesive care încetinesc procesul decizional și afectează relația cu fermierii. Noua structură administrativă va permite o mai bună coordonare a politicilor agricole și o abordare unitară la nivel național.

Obiectivul final al acestui proces este clar: mai puțină birocrație, mai puține niveluri de conducere și mai multe servicii publice eficiente pentru fermieri.

Cele mai noi