Haos la Paris, după finala Ligii Campionilor: sute de arestări, afaceri distruse și polițiști răniți. Câți suporteri s-au adunat pe Champs-Élysées

Melania Agiu
Sâmbătă, 30 mai, parizienii au avut parte de o seară marcată de momente de bucurie, dar și de incidente. Suporterii PSG au sărbătorit noua victorie a clubului lor în finala Ligii Campionilor împotriva echipei Arsenal. La Paris, primele claxoane au răsunat pe străzi imediat după încheierea meciului. Câteva minute mai târziu, Turnul Eiffel s-a iluminat în albastru și roșu, în semn de omagiu adus clubului din capitală.

20.000 de persoane, adunate pe Champs-Élysées

Imediat după fluierul final, suporterii s-au adunat rapid în mai multe locuri emblematice ale orașului, cunoscute pentru atmosfera lor festivă: Place de la République, Trocadéro sau Bastille. Aproape 20.000 de persoane s-au adunat pe Champs-Élysées, potrivit cifrelor furnizate de Prefectura de Poliție din Paris, relatează BFMTV.

22.000 de polițiști și jandarmi, mobilizați

Anul acesta, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, anunțase un „dispozitiv de securitate excepțional” pentru această finală a Ligii Campionilor. În total, 22.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați în contextul meciului din Franța, dintre care 8.000 în zona metropolitană a Parisului, însă abia au reușit să facă față incidentelor.

La Paris, seara a fost marcată de tulburări și incidente. 283 de persoane au fost reținute la Paris, în contextul în care au izbucnit tensiuni în apropierea Parc des Princes, unde se transmitea finala Ligii Campionilor.

416 de rețineri, în Franța, noaptea trecută

Conform unui bilanț întocmit de ministrul de Interne Laurent Nuñez la ora 01:30 în data de 31 mai, în Franța au avut loc 416 rețineri, dintre care 283 la Paris.

Șase vehicule și două afaceri au fost avariate, inclusiv o brutărie și un restaurant din apropierea Portei de Saint-Cloud. Puțin mai la sud, un jurnalist AFP a observat artificii continue declanșate și tineri urcați într-o mașină de pompieri.

7 polițiști, răniți, unul grav

Șapte ofițeri de poliție au fost, de asemenea, răniți în Franța, „unul dintre ei destul de grav”, a declarat Laurent Nuñez.

Secție de poliție, atacată

Potrivit Le Figaro, șoseaua de centură a fost „invadată“ de suporteri pentru scurt timp. Proiectile au fost aruncate și asupra forțelor de ordine din apropierea bulevardului, unde se adunaseră între 4.000 și 5.000 de persoane în timpul meciului, înainte ca alte mii să se adune acolo după sfârșitul meciului.

În arondismentul 8, indivizi au încercat să atace secția de poliție înainte de a fi dispersați. O sursă polițienească a confirmat pentru AFP că o persoană a fost rănită cu un cuțit în Barbès, iar un bărbat în stare de ebrietate a căzut în Sena, în arondismentul 5.

Ministrul de Interne a subliniat însă că, la Paris, „marea majoritate” a adunărilor festive „au decurs bine”. „Am avut zone de tensiune, în principal în jurul Parcului Prinților”, a adăugat el, raportând alte zone de tensiune pe Champs-Élysées, pe șoseaua de centură a Parisului , care a fost blocată de patru ori, și pe Trocadéro.

Duminică aceasta, aproape 100.000 de persoane sunt așteptate la Paris pentru parada PSG, a anunțat primarul arondismentului 15. Festivitățile vor începe la ora locală 15:00.

