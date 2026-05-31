Prima pagină » Actualitate » Cum a fost surprins consulul Rusiei înainte cu 48 de ore să fie expulzat din România

Consulul general al Federației Ruse la Constanța, Andrei Kosilin, a fost surprins la o petrecere organizată într-un restaurant din Constanța cu aproximativ 48 de ore înainte ca autoritățile române să anunțe expulzarea sa, relatează Antena 3 CNN. Decizia a fost luată în contextul incidentului în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați, provocând rănirea a două persoane.

Imagini cu diplomatul rus înainte cu 48 de ore să părăsească România

Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, Andrei Kosilin participa la o petrecere alături de mai multe persoane într-un restaurant din Constanța. La un moment dat, cei prezenți au interpretat cântece în limba rusă.

Nicușor Dan a anunțat închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța

După ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), președintele României a anunțat decizia privind activitatea reprezentanței diplomatice ruse de la Constanța.

„Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se închide”, a spus președintele Nicușor Dan.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a precizat că diplomatul rus a fost informat oficial cu privire la măsurile adoptate de statul român.

„A fost informat de decizia României de a nu mai permite activitatea consulatului de la Constanța și de declararea consulului drept persona non grata. Are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi țara”, a declarat ministra Oana Țoiu.

  • Andrei Kosilin ocupa funcția de consul general al Federației Ruse la Constanța din ianuarie 2023 și conducea reprezentanța diplomatică rusă care urmează să fie închisă.

