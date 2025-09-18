Prima pagină » Actualitate » Guvernul a găsit „țapul ispășitor” pentru absența lui Bolojan la întâlnirea cu aleșii locali: „Întâlnirea a fost organizată de dnul. Cseke”

Ruxandra Radulescu
18 sept. 2025, 12:47, Actualitate
În cadrul briefingului la finalul ședinței de guvern, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan a lipsit de la întâlnirea cu conducerea aleșilor locali din cauza „programului”. De asemenea, aceasta a precizat că Cseke Attilla a fost cel care a organizat evenimentul.

„Au mai fost adoptate memorandumuri privind proiectele PNRR. În acest moment mai există doar două ministere care gestionează fonduri PNRR și care nu au finalizat aceste memorandumuri. Adoptarea memorandumurilor se va termina săptămâna viitoare. Ministerul Dezvoltării și Ministerul Mediului mai au de prezentat memorandumuri.

Aceste memorandumuri au stabilit care sunt proiectele care vor continua să fie finanțate prin PNRR.

Am mai avut un proiect de lege privind organismele de plasament colectiv în valori imobiliare și în societăți de administrare a investițiilor.

Garda Națională de Mediu va fi reorganizată prin desființarea comisariatului Biosferei Delta Dunării și crearea unui compartiment în cadrul comisariatului Tulcea, pentru reducerea cheltuielilor Gărzii Naționale de Mediu”, a precizat Dogioiu.

România se împrumută de încă un miliard de euro

„A fost aprobat un memorandum pentru un contract de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în valoare de 500 de milioane de euro, pentru finanțarea Autostradei A1. A fost aprobată negocierea contractului în valoare de 500 de milioane precum și semnarea acestui contract de Ministerul Finanțelor. Presupune maxim 10 tranșe egale a câte 50 de milioane de euro. Va mai fi o tranșă de 500 de milioane de euro, în total un miliard de euro”, a afirmat Ioana Dogioiu.

Ioana Dogioiu răspunde lui Sorin Grindeanu cu privire demiterea purtătorului de cuvânt din cauza declarațiilor în coaliție

„Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbește în baza unui mandat al premierului României. Nu intenționez să intru în nicio dispută cu niciun membru de partid. Nu am opinii personale. Am mandat pentru fiecare declarație. Prelungirea de 3 luni a fost adoptată de Guvern în iunie”, a precizat Dogioiu.

Replica Ioanei Dogioiu pentru Adrian Câciu, care i-a cerut să-și ceară scuze

„Declarațiile mele nu au fost făcute fără a avea mandat. Nu intenționez să-mi cer scuze pentru nimic”, a spus purtătorul de cuvânt.

Despre alegerile locale

„La nivelul Guvernului nu știu să fi existat discuții despre alegerile locale. Nu a fost luată la nivelul Guvernului nicio decizie”, a afirmat Ioana Dogioiu, referitor la alegerile locale.

De ce premierul nu a fost prezent la întâlnirea de miercuri

„Întâlnirea a fost organizată de dnul. Cseke. Au participat doi vicepremieri, dnul. Barna și dnul. Neacșu. Dnul. premier a vrut să participe la această întâlnire și a încercat să ajungă la această întâlnire. A fost o chestie strict de program. A fost o întâlnire organizată de dnul. Cseke”, a menționat Ioana Dogioiu.

