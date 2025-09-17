Prima pagină » Știri politice » Moment inexplicabil la Guvern. Bolojan i-a abandonat pe aleșii locali, la o discuție convocată chiar de el. Olguța Vasilescu: Nu ne-a dat nicio explicație / Bolojan: Eu nu am convocat ședinta / Viziteu: Am făcut 10 ore pe drum! Sper că premierul nu a avut vreun accident

17 sept. 2025, 19:22, Știri politice
Astăzi, la ora 16.00, la Guvern, ar fi trebuit să aibă loc o discuție de etapă între premierul Ilie Bolojan și conducerea aleșilor locali, 16 la număr. Primari și șefi de Consilii, toți chemați de Bolojan la București să discute Reforma.

Printre ei, și primarul Craiovei care a declarat în exclusivitate pentru Gândul că „Bolojan a uitat să mai ajungă”

“La întâlnirea cu structurile asociative de aleși locali, pe care a solicitat-o chiar domnia sa, pentru a discuta pachetul de administrație publică, domnul Bolojan a uitat să mai ajungă. Concluziile la care am ajuns cu domnii Cseke, Barna și Neacșu au fost bune. Sperăm să nu le strice domnul Bolojan, când va afla că l-am vizitat în lipsă și am îndrăznit să avem păreri” a declarat Olguța Vasilescu in Exclusivitate pentru Gândul.

Olguța Vasilescu, siderată

Primărița Craiovei s-a arătat siderata de lipsa de seriozitate a premierului.

“Noi am discutat 2 ore, până la urmă, că nu am venit degeaba în București. Dar putea să ne spună ca absentează și nu ne-am fi pus la drum”, a spus aceasta.

Bolojan spune, pentru Gândul, că nu e adevărat

Gândul l-a contactat și pe premierul Ilie Bolojan, care a spus ca el nu a chemat pe nimeni.

“Întâlnirea a fost convocată de Cseke Attila și nu aveam cum sa ajung pentru că eram la o ședință la Parlament care s-a terminat la ora 17.30”, a spus premierul Bolojan, în exclusivitate pentru Gândul.

La Parlament a fost reuniunea Biroului Politic al PNL, stabilită pentru ora 14.00.

Am revenit la Olguța Vasilescu pentru clarificări.

“Eu am fost convocată de premier, la ora 16”, a spus primărul Craiovei.

Primarul Bacăului: Sper că domnul Bolojan nu a avut niciun accident sau altceva

Și mai supărat decât Olguța Vasilescu, a fost primarul Bacăului, Lucian Viziteu. Acesta ne-a confirmat că premierul Bolojan l-a chemat la București pentru discuiții.

„Sper că domnul Bolojan nu a avut niciun accident sau altceva, pentru ca nu-mi explic de ce nu a venit la întâlnirea pe care el a convocat-o. Eu am făcut 10 ore dus-întors pe drum. Problema e că tot ce s a discutat e posibil să nu aibă nicio relevanță, pentru ca premierul e posibil să aibă alte idei”, a transmis Viziteu, în exclusivitate pentru Gândul.

Potrivit celorlalți primari și șefi de consilii județene, vicepremierul Cseke le spunea in permanență: ”eu sunt de acord, dar să se țină cont că nu e părerea premierului”!

Discuțiile, care au durat mai mult de două ore au fost conduse de ministrul Dezvoltării. Au mai fost la întâlnire Tánczos Barna și Marian Neacșu.

Aleșii s-au așezat în jurul mesei, în mijlocul căreia trona un scaun gol cu numele lui Bolojan. Așa a rămas pe tot parcursul întâlnirii. Aleșilor li s-a spus încă de la început că „e posibil să ajungă” și premierul.

Concluzia: Bolojan va face tot cum îl taie capul?

Spre finalul întâlnirii, după 17.30, adică după ce s-au încheiat discuțiile liberalilor de la Parlament, au ajuns la Guvern Ciprian Ciucu și Adrian Veștea, fost ministru al Dezvoltării. Potrivit surselor Gândul, unul dintre ei a spus că nu ajunge premierul, pentru că „este supărat”.

Concluzia unanimă a celor prezenți a fost ca premierul a vrut doar să bifeze o consultare și atât, să îndeplinească o simplă procedură și că cel mai probabil va face tot cum îl taie capul. De altfel, este cunoscut faptul că acesta este un modus operandi al premierului.

Reamintim că reforma administrației publice locale a creat un blocaj în coaliție. Pe de o parte, premierul Ilie Bolojan își dorește o reducere cu 10% a posturilor ocupate din administrație. În traducere, aceasta ar însemna concedierea a aproximativ 13.000 de persoane din administrația publică locală.

