Guvernul a lansat joi, 24 septembrie, o platformă prin care românii pot vedea cine conduce unele dintre cele mai importante companii de stat, ce venituri încasează și ce experiență profesională are.

Noua platformă, guvernanta.gov.ro, a fost lansată la inițiativa vicepremierului Oana Gheorghiu și centralizează, într-o primă etapă, informații despre 121 de companii active aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea instituțiilor publice centrale.

Portalul oferă acces la peste 1.350 de documente publice referitoare la persoanele din consiliile de administrație, consiliile de supraveghere și directoratele companiilor respective. Dintre acestea, peste 650 sunt CV-uri ale persoanelor care ocupă funcții de conducere, iar alte peste 600 sunt contracte de mandat.

Un venit de peste 100.000 de lei pe lună

Primele cifre centralizate scot la iveală venituri care ajung la peste 100.000 de lei pe lună, dar și peste 100 de persoane care ocupă simultan cel puțin două funcții de conducere. Peste 370 de persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 de lei, în timp ce 115 persoane au venituri cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei pe lună. Alte 36 de persoane încasează între 50.000 și 100.000 de lei lunar, iar în cazul unei persoane venitul depășește pragul de 100.000 de lei pe lună.

Peste 100 de persoane ocupă simultan cel puțin două funcții în structurile de conducere analizate.

Oana Gheorghiu: ”Toți cetățenii au dreptul să știe”

Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că accesul public la aceste informații este necesar pentru a putea fi evaluată activitatea întreprinderilor de stat și a persoanelor care iau deciziile în interiorul lor.

”Transparentizarea și deschiderea ușilor spre ceea ce se întâmplă în interiorul companiilor de stat este calea prin care vom reuși să punem corect întrebarea: sunt sau nu utile? Pentru a pune un diagnostic corect unei companii, trebuie să vezi rezultatele acesteia, iar aceste rezultate depind în mare parte de oamenii care iau deciziile-cheie în aceste companii”, a declarat Oana Gheorghiu, notează Mediafax.

Totodată, vicepremierul a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj tranșant în care spune că este important ca toți cetățenii au dreptul să știe cine sunt cei de la vârful statului român.

”15 persoane din companiile de stat câștigă între 5.000 și 10.000 Euro. 36 persoane încasează între 10.000 și 20.000 Euro. Peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. Acestea sunt doar câteva dintre datele agregate și prezentate public pe platforma guvernanta.gov.ro, pe care Guvernul o lansează oficial astăzi. Am centralizat aici informațiile despre consiliile de administrație, consiliile de supraveghere și directoratele la 121 de companii active aflate sub autoritatea tutelară a instituțiilor centrale ale statului.

Avem acum acces la indemnizații, contractele de mandat, afilierea politică și, cel mai important, CV-urile celor care ocupă aceste funcții. Pentru că toți cetățenii au dreptul să știe cine sunt și ce știu să facă oamenii din vârful companiilor statului român. Aceste date trebuie să rămână publice și accesibile tuturor. Pentru că doar prin transparență vom avea companii de stat eficiente, productive și prospere pentru români și pentru România”, a scris Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook.