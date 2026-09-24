Mirabela Grădinaru, alături de Olena Zelenska la New York la un eveniment inițiat de prima doamnă a Ucrainei

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat la New York la evenimentul „World 2026 – Global Vocabulary of Resilience”, organizat la inițiativa Olenei Zelenska, soția președintelui Ucrainei.

Evenimentul a avut loc în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și reprezintă continuarea inițiativei lansate la Kiev, pe 24 august. „Global Vocabulary of Resilience” reunește experiențele a 38 de țări, sub forma unor concepte, practici sociale, modele instituționale și repere culturale asociate rezilienței.

România este reprezentată în „Global Vocabulary of Resilience” printr-un cuvânt cu o puternică semnificație: „dârzenie”. Acesta a fost ales și prezentat de Mirabela Grădinaru la summitul de la Kiev. Partenera președintelui Nicușor Dan a descris termenul drept expresia hotărârii și a capacității oamenilor și comunităților de a rămâne în picioare în circumstanțe dificile, păstrându-și demnitatea, valorile și responsabilitatea față de ceilalți, arată într-un comunicat Administrația Prezidențială.

”A fi rezilient trebuie să însemne și capacitatea noastră de a rămâne împreună”

La reuniunea de la New York, Mirabela Grădinaru a continuat mesajul început în capitala Ucrainei și a vorbit despre modul în care societățile pot face față unei perioade marcate simultan de război, strămutări, transformări tehnologice și incertitudine.

„De la Kiev la Națiunile Unite, am dus mai departe o conversație despre ceva profund uman și, în același timp, universal: ce îi ajută pe oameni și societăți să rămână în picioare atunci când certitudinile dispar. Într-o lume în care războiul, strămutarea, schimbările tehnologice și incertitudinea se suprapun tot mai des, reziliența nu poate însemna doar să devenim mai buni la suportarea unor crize multiple. A fi rezilient trebuie să însemne și capacitatea noastră de a rămâne împreună și de a acționa împreună”, a transmis aceasta.

Participarea la reuniunea inițiată de Olena Zelenska a făcut parte dintr-o agendă mai amplă a Mirabelei Grădinaru la New York. În cadrul aceleiași deplasări, partenera președintelui României a participat și la evenimente dedicate protecției copiilor, precum și la discuții privind efectele tehnologiei și inteligenței artificiale asupra noilor generații. Mirabela Grădinaru a mai fost prezentă la alte reuniuni desfășurate în marja Adunării Generale a ONU.