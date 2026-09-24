Președintele Nicușor Dan a oferit o reacție surprinzătoare în urma controversei stârnite de imaginile recente în care își sărută partenera, pe Mirabela Grădinaru, pe pista aeroportului, înainte de plecarea la New York. Șeful statului a precizat că nu și-a dat acordul pentru publicarea clipului video. Mai mult, președintele a anunțat că intenționează să discute cu membrii echipei sale despre apariția secvenței în materialul publicat pe contul său de TikTok.

Imaginile cu Nicușor Dan și partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, au provocat un val uriaș de reacții în spațiul public. Întrebat de jurnaliști referitor la acel moment intim, dacă e ok să apară într-un clip oficial de la o vizită de stat, Nicușor Dan a spus că nu și-a dat acordul.

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„Nu am dat aprobare pentru așa ceva, o să avem o discuție (n.red. cu consilierii)”, a declarat Nicușor Dan pentru România TV.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, moment intim înaintea zborului spre SUA

Pe contul de TikTok al președintelui a fost publicat, marți seară, 22 septembrie, un clip retrospectiv al vizitei prezidențiale în Statele Unite.

Secvențele video debutează cu un moment de afecţiune în care șeful statului şi partenera sa, Mirabela Grădinaru, se sărută pe aeroport.

Imaginile arată cuplul prezidențial într-o ipostază rară, cu puțin timp înainte să plece împreună spre Statele Unite ale Americii pentru Adunarea Generală a ONU.