Guvernul dă bani la Transporturi pentru continuarea mai multor proiecte de infrastructură rutieră și feroviară

În ședința de joi, Guvernul a aprobat sumele necesare continuării unor proiecte cheie pentru infrastructură. La propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,Executivul dat undă verde continuării mai multor proiecte importante care pun România în mișcare.

Ministrul Ciprian Șerban a anunțat, pe facebook, că vor fi acordate și despăgubiri suplimentare pentru lucrările la Autostrada de Centură București – Sector Sud, esențială pentru fluidizarea traficului din zona Capitalei.

„Exproprieri pentru reabilitarea podurilor și tunelurilor feroviare din zona Galați, investiție care aduce mai multă siguranță pe calea ferată; Suplimentarea fondurilor pentru proiectul feroviar Frontieră – Curtici – Simeria, parte a Coridorului IV Pan-European, unde trenurile vor putea circula cu până la 160 km/h; Acordul România–Ungaria pentru conexiunea prin drumul expres Salonta – Békéscsaba, ce va facilita transportul de mărfuri și mobilitatea transfrontalieră; Aprobarea bugetelor pe 2025 pentru CNAIR și Aeroportul Internațional Timișoara, care includ investiții majore din fonduri europene și naționale”, a mai scris ministrul Transporturilor.

Pe lângă bugetele aprobate pentru CNAIR și Aeroportul Timișoara, joi au fost aprobate și indemnizațiile reduse ale membrilor consiliilor de administrație.

