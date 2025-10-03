Prima pagină » Actualitate » Guvernul landului Bavaria vrea să le permită poliţiştilor să ÎMPUȘTE DRONE

Guvernul landului Bavaria vrea să le permită poliţiştilor să ÎMPUȘTE DRONE

Rene Pârșan
03 oct. 2025, 20:49, Actualitate
Guvernul landului Bavaria vrea să le permită poliţiştilor să ÎMPUȘTE DRONE

În urma apariţiei unor drone care au perturbat operaţiunile aeroportului din Munchen joi, ministrul de interne din guvernul landului german Bavaria, Joachim Herrmann, a anunţat vineri că poliţia acestui land ar putea primi în curând prerogative extinse pentru a combate ameninţarea dronelor. Astfel poliţiştii ar putea trage cu armele de foc asupra acestora, relatează agenţia DPA, transmite Agerpres.

„Dorim să extindem semnificativ prerogativele legale ale poliţiei bavareze, astfel încât să poată acţiona imediat şi eficient împotriva dronelor. Aceasta înseamnă de asemenea că poliţiştilor li se va permite să doboare drone în cazuri de pericol acut”, a explicat oficialul german. Acesta a precizat că un proiect de revizuire a legislaţiei referitoare la atribuţiile poliţiei va fi prezentat în curând, planul urmând să fie discutat marţi la şedinţa de guvern.

„Ameninţarea reprezentată de drone este reală şi în creştere. Infrastructura noastră critică este tot mai mult în pericol”, a insistat ministrul bavarez de interne.

Poliţia a anunţat anterior că mai multe persoane au semnalat joi seară prezenţa unei drone în apropierea aeroportului din Munchen, iar apoi deasupra platformei acestui aeroport. Încă nu este clar dacă este vorba despre o singură dronă ori au fost mai multe. Pistele aeroportului au fost închise, ca măsură de precauţie, traficul aerian revenind la normal vineri dimineaţă.

Recomandarea autorului: MASACRU în UCRAINA. Rușii au carbonizat 13 mii de porci într-un atac cu DRONE

Citește și

ACTUALITATE Trombă uriașă, filmată pe Marea Neagră. Populația, panicată la vederea fenomenului meteorologic asemănător tornadei
20:47
Trombă uriașă, filmată pe Marea Neagră. Populația, panicată la vederea fenomenului meteorologic asemănător tornadei
ACTUALITATE MASACRU în UCRAINA. Rușii au carbonizat 13 mii de porci într-un atac cu DRONE
20:40
MASACRU în UCRAINA. Rușii au carbonizat 13 mii de porci într-un atac cu DRONE
POLITICĂ Politica de austeritate a guvernului, trambulină pentru partidele suveraniste? llie Bolojan: ”Va fi un vot și mai puternic împotrivă”
20:30
Politica de austeritate a guvernului, trambulină pentru partidele suveraniste? llie Bolojan: ”Va fi un vot și mai puternic împotrivă”
ACTUALITATE Un pasager a fost depistat în aeroport cu un craniu de om și alte rămășițe umane în bagaj. Șocant pentru ce le folosea
20:26
Un pasager a fost depistat în aeroport cu un craniu de om și alte rămășițe umane în bagaj. Șocant pentru ce le folosea
ACTUALITATE Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce escalada El Capitan. S-a întâmplat chiar într-un live urmărit de mii de fani
20:01
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce escalada El Capitan. S-a întâmplat chiar într-un live urmărit de mii de fani
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
Cancan.ro
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Când se închide Transfăgărășanul în 2025! Anunț important pentru turiști și șoferi
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Evz.ro
Peaky Blinders revine. Netflix anunță noi sezoane
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce Robert a insinuat că Dorobanțu a vorbit-o de rău în afara emisiunii: „Astea sunt jocurile lor. Nu îți dai seama?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
O anomalie gravitațională a fost detectată de NASA deasupra Atlanticului