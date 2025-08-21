Guvernul limitează numărul păsărilor în curțile oamenilor. Câte păsări și animale pot deține familiile de la sat care nu au apă curentă și canalizare

Gospodăriile care nu au apă potabilă sau canalizare pot să dețină numai un număr limitat de animale și păsări. Pentru mulți locuitori de la sate, regula este greu de acceptat întrucât statul impune limite considerate abuzive. În schimb specialiștii veterinari susțin că aceste condiții sunt indispensabile pentru creșterea sănătoasă a găinilor, porcilor, oilor, vacilor și altor animale domestice, scrie EVZ.

Astfel, găinile și animalele pot să fie crescute numai într-un număr restrâns în gospodăriile care nu au apă curentă și canalizare. Conform normelor sanitare, familiile din mediul rural care nu au aceste utilități pot să dețină maximum 50 de păsări și șase animale mari.

Această măsură este justificată de autorități prin nevoia de igienă și protecție a sănătății publice, însă mulți oameni o consideră abuzivă și susțin că e imposibil de respectat în condițiile în care traiul de la țară depinde în mare măsură de animalele din gospodărie.

În satul mehedințean Jidoștița, unde nu există deloc rețea centralizată de apă și canalizare, oamenii au fost nevoiți să se conformeze. Cei mai mulți oameni cresc doar strictul necesar pentru familie, renunțând la tradiția de avea mai multe găini, porci sau oi. Situația se repetă și în alte localități.

La Blândești, în apropiere de Botoșani, lipsa acută de apă face ca sătenii să abandoneze creșterea animalelor sau să facă eforuri mari ca să le întrețină. Decizia, destinată să evite riscuri sanitare și de mediu, se dovedește a fi dificil de aplicat în zonele unde localnicii cu greu pot să–și procure apa necesară propriei gospodării.

Ordinul nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial, reglementează normele de igienă și sănătate publică. Astfel, pentru gospodăriile care nu au apă curentă, limita este de cel mult 50 de păsări și șase animale mari, indiferent că este vorba de bovine, porcine, ovine, caprine sau cabaline. Iar adăposturile pentru păsări trebuie să fie poziționate la cel puțin 10 metri de locuința vecinului.

În plus, veterinarii atrag atenția că proprietarii sunt obligați să asigure apa la discreție pentru animale, chiar și acolo unde accesul la apă este dificil. Legislația mai stabilește și distanțele minime de protecție sanitară pentru ferme: 50 de metri pentru exploatațiile mici de păsări (51–100 de capete), 500 de metri pentru cele de dimensiuni medii și până la 1.000 de metri pentru crescătoriile industriale. De asemenea, pentru adăposturile comunitare și individuale, limita este de 100 de metri față de zonele locuite.

