Guvernul scade numărul de muncitori străini care pot intra în România. NEPALEZII, printre cei mai afectați

Guvernul României a decis să reducă, pentru anul 2026, numărul maxim de muncitori străini care pot fi angajați în țară. Potrivit deciziei adoptate în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, pentru anul 2026 a fost stabilit un contingent de 90.000 de permise de muncă pentru cetățenii din afara Uniunii Europene. Nu mai este un secret pentru nimeni că România a devenit raiul muncitorilor din Nepal și nu numai. Avem o dublare a numărului de muncitori străini în doar doi ani. Mai exact, la finalul anului 2024, România a înregistrat un număr semnificativ de străini care muncesc pe teritoriul său.

La ședința Consiliului Național Tripartit din 29 octombrie a fost stabilit ca Guvernul să elibereze, anul viitor, cel mult 90.000 de permise de muncă pentru muncitorii străini, cu 10.000 mai puțin decât în 2025.

Patronatele au cerut, la discuțiile de atunci, să fie majorat contingentul de muncitori străini acceptat în România la 150.000, în 2026.

Conform unei analize realizate de Economica.net pe baza datelor obținute de la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), peste 100.000 de cetățeni străini aveau permis de ședere în scop de muncă, iar numărul acestora aproape s-a dublat față de 2022.

„Există posibilitatea de a avea un anumit număr de disponibilizări în anul viitor”

Ministrul Muncii Petre Florin Manole a declarat, pentru Digi24, cu privire la acest subiect că urmează un val de disponibilizări și e nevoie de locuri de muncă pentru românii care rămân șomeri.

Comparativ cu anul 2025, când nivelul aprobat a fost de 100.000 de permise, se înregistrează o scădere de 10.000. Prin această măsură, autorităţile îşi propun să acorde prioritate cetăţenilor români pentru anul următor, ținând cont de estimările privind evoluția pieței muncii și posibilele restructurări din sectorul bugetar.

„Având în vedere că în calcul pentru salariu minim ne-a spus, printre altele, Institutul Național de Statistică, faptul că există posibilitatea de a avea un anumit număr de disponibilizări în anul viitor, eu am considerat de cuviință ca în anticiparea acestor probleme sociale să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, pentru Digi 24.

„Patronatele au solicitat o creștere numărului de muncitori străini”

Mediul de afaceri solicitase o creştere a contingentului până la 150.000 pentru 2026, dar propunerea a fost respinsă. Blocul Național Sindical (BNS) a criticat poziția patronatelor la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

„Deși patronatele au insistat pe nevoia de a îngheța salariul minim susținând că situația economică este una defavorabilă și că este foarte greu să-și păstreze actualele locuri de muncă, 5 minute mai târziu la dezbaterea celui de-al doilea punct pe ordinea de zi, este vorba de reducerea contingentului de lucrători străini aduși din state terțe, patronatele au solicitat creșterea numărului de la 100 mii la 150 mii, deși propunerea Ministerului Muncii era de reducere la 75 mii. Argumentele patronatelor au fost că au o nevoie de forță de muncă ce nu poate fi acoperită de resursa de muncă existentă în România”, a transmis BNS într-un comunicat.

Discuții privind salariul minim

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, că este „foarte probabil” ca salariul minim brut pe țară să rămână la nivelul actual și anul viitor. Consultările privind salariul minim vor continua până la sfârșitul lunii noiembrie.

„Chiar dacă Guvernul a decis plafonarea salariilor din sectorul public pentru anul viitor, o creștere a salariului minim va antrena automat o creștere a mai multor salarii din sectorul public, creștere pe care România nu și-o permite anul viitor.”

