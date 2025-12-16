Prima pagină » Știri externe » SUA au desemnat Clan del Golfo din Columbia, cel mai mare cartel al țării și primul producător mondial de cocaină, drept organizație teroristă

16 dec. 2025, 18:52, Știri externe
Statele Unite intensifică războiul împotriva drogurilor și desemnează Clan del Golfo din Columbia, cea maimare grupare armată criminală din țară, drept Organizație Teroristă Străină și Organizație Teroristă Globală Special Desemnată. Gruparea Clan del Golfo este o organizație criminală puternică, cu mii de membrii, iar principala sursă de venit a acesteia provine din traficul de cocaină, pe care îl folosește pentru a-și finanța activitățile violente, se arată în comunicatul Departamentului de Stat al SUA.

Considerat cel mai mare cartel al țării și primul producător mondial de cocaină, Clan del Golfo se intitulează „Armata Gaitanistă a Columbiei” și insistă să fie tratată ca o organizație politică și nu un cartel. Pe lângă traficul de droguri, gruparea este implicată și în traficul de migranți spre SUA și în violențe care au dus la strămutarea a zeci de mii de oameni.

Gestul Departamentului de Stat de a desemna Clan del Golfo drept organizație teroristă vine într-un moment în care guvernul columbian încearcă să inițieze negocieri de pace cu grupul, însă Washingtonul a ales să intensifice presiunea asupra cartelului.

Această măsură face parte dintr-o strategie mai amplă a administrației Trump din 2025 de a desemna marile carteluri latino-americane (precum Sinaloa sau Jalisco New Generation) drept organizații teroriste pentru a facilita acțiuni mai dure împotriva traficului de droguri și migrației.

