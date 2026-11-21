La summitul APEC de la Shenzen, China, jurnaliștii chinezi și-au folosit telefoane mobile în loc de camerele de televiziune.

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Jurnaliștii chinezi au surprins cu dispozitive și device-uri revoluționare la trilaterala Trump-Putin-Xi. Iată cu ce au înlocuit camerele de filmat și ce și-au atașat pe telefoane.

În imagini, se poate vedea, cum jurnaliștii asistă la conferință și filmează cu un dispozitiv inedit. Nu este o cameră de luat vederi obișnuită, ci un telefon, la care a fost adăugat dispozitivul de filmat și fotografiat.

Acel dispozitivul permite fotografierea în format portret pentru rețelele de socializare, cu salvare directă pe telefon. Astfel, telefonul echipat cu un obiectiv performant, facilitează publicarea rapidă a conținutului. Potrivit specificațiilor, dispozitivul dispune de un senzor de 1 inch și un zoom optic continuu 10× (de la 24 mm la 240 mm), care oferă imagini clare, fără pierderi de calitate, pentru fotografierea la distanță.

Amintim că, la data de 19 noiembrie, președinții Chinei, SUA și Rusiei au avut un summit fără precedent. De altfel, Trump a declarat că aceștia „scriu istorie”, Xi a descris discuțiile drept „rodnice”, iar Putin le-a caracterizat ca fiind „deschise și sincere”.

Președintele chinez Xi Jinping i-a primit pe omologul său american, Donald Trump, și pe liderul rus Vladimir Putin, în cadrul unui summit trilateral fără precedent, la Shenzhen. Reuniunea a avut loc pe fondul unor tensiuni geopolitice tot mai accentuate.

Xi a descris discuțiile drept „istorice”, menționând că acestea au abordat o gamă largă de subiecte, de la guvernanța globală și denuclearizare, până la războiul din Ucraina și securitatea energetică.

Xi a caracterizat discuțiile cu Trump și Putin drept „pozitive, constructive și fructuoase”. La rândul său, Trump a salutat reuniunea, declarând că aceștia „scriu, cu adevărat, istorie”.