„Vasul cu îndrăgostiți”, un obiect de artă unic în lume, datând din perioada eneolitică și aparținând Culturii Gumelnița, este expus la Muzeul Județean Giurgiu. Dar care este povestea operei și ce semnificație au cei doi îndrăgostiți așezați în interior, pe o băncuță?

„Vasul cu îndrăgostiţi” a fost descoperit în anul 1975 pe şantierul arheologic Sultana Malu Roşu şi este datat în anii 4.300 – 4.100 Î. Hr., Eneolitic, Cultura Gumelniţa. Obiectul de artă este realizat din lut, iar un lucru inedit este faptul că a fost găsit aproape întreg, doar câteva bucăți fiind sparte.

Piesa a fost în expoziţii în întreaga lume, inclusiv la Tokio, Londra şi în SUA, a precizat Gabriel Dumitru, directorul Muzeului Judeţean Giurgiu. De asemenea, acesta a precizat că este posibil ca vasul să fi fost folosit la ritualul de căsătorie.

„Este foarte probabil ca vasul să fi fost folosit la ritualul de căsătorie”

„Trebuie să amintim (…) că pe aceste terase ale Dunării locuirea e atestată încă din mileniul X Î. Hr., deci avem 12 mii de ani pe acest segment şi avem dovezi extraordinare ale faptului că cei care locuiau, fie că era temporar sau permanent, în aceste zone aveau preocupări spirituale. ‘Vasul cu îndrăgostiţi’ a fost descoperit în anul 1975 pe şantierul arheologic Sultana Malu Roşu şi e datat în anii 4.300 – 4.100 Î. Hr., Eneolitic, Cultura Gumelniţa.

Acesta reprezintă, din punctul meu de vedere, ca şi concept istoric, o creaţie similară ‘Gânditorului de la Hamangia’. Vorbim de un vas ritualic, tronconic, cu două statuete antropomorfe, practic sunt un bărbat şi o femeie în mijlocul acestuia. Este foarte probabil ca vasul să fi fost folosit la ritualul de căsătorie. Bărbatul este în poziţia şezut, exact cum spuneam, corespondenţa cu ‘Hamangia’”, a declarat pentru AGERPRES directorul Muzeului Judeţean Giurgiu, Gabriel Dumitru.

„Am putea să facem o comparaţie cu modul în care se învârt astrele”

Opera impresionează prin decorul geometric, pictat în alb pe fond roșu-cărămiziu, și prin cele două statuete așezate în interior, reprezentând un bărbat care își ține protector brațul în jurul femeii. Potrivit directorului Muzeului Județean Giurgiu, această reprezentare unică ar putea simboliza iubirea și protecția, făcând chiar trimitere la astre.

„Privind acest vas ajungem să ne punem întrebarea: cât de preistorici erau oamenii preistorici, pentru că, dincolo de acel braţ al bărbatului care îmbrăţişează femeia oferind protecţie, pentru spirala desenată în interiorul acestuia, am putea să facem o comparaţie cu modul în care se învârt astrele”, a adăugat Gabriel Dumitru.

Sursă foto: Muzeul Teohari Antonescu Giurgiu