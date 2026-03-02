Paramount Skydance intenționează să combine platformele Paramount+ și HBO Max într-un singur serviciu de streaming, odată cu finalizarea fuziunii dintre Paramount și Warner Bros Discovery (WBD).

Totuși, Paramount dorește ca HBO, ca brand, să „funcționeze independent”, potrivit revistei Variety.

Netflix a anunțat, vinerea trecută, că se retrage din negocierile pentru cumpărarea diviziilor de film și TV ale Warner Bros Discovery, conglomeratul care deține studiourile Warner Bros, televiziunea HBO și platforma de streaming HBO Max.

Cele două părți anunțaseră la începutul lui decembrie un acord prin care acestea vor fi cumpărate de Netflix, dar Paramount Skydance, compania media condusă de David Ellison, fiul fondatorului miliardar al Oracle Larry Ellison, a lansat la scurt timp după aceea o ofertă de preluare ostilă, adresată direct investitorilor și peste capul Consiliului de Administrație al WBD.

Acesta a respins în mod repetat ofertele pe care Paramount Skydance le-a îmbunătățit treptat, până vinerea trecută, când a acceptat că oferta acesteia este superioară celei făcute de Netflix.

Liderul pieței de streaming a refuzat să pluseze, afirmând că tranzacția devine lipsită de sens din punct de vedere financiar.

Paramount Skydance anunță o platformă „unificată” de streaming

„Așa cum am spus, plănuim să reunim cele două servicii, ceea ce ne oferă în prezent puțin peste 200 de milioane de abonați direcți către consumator. Credem că acest lucru ne poziționează cu adevărat pentru a concura cu liderii din domeniu. La Paramount, până la mijlocul acestui an, vom finaliza consolidarea celor trei servicii ale noastre (n.r. Paramount+, Showtime, BET) sub o singură platformă unificată, iar pe viitor ne puteți vedea adoptând o abordare similară pentru această platformă. Și credem că oferta combinată, având în vedere volumul de conținut și ceea ce putem realiza din punct de vedere tehnologic, ne va plasa cu adevărat într-o poziție care să ne permită să concurăm cu cei mai mari jucători”, a declarat acum David Ellison, în cadrul unei teleconferințe cu investitorii în care au fost prezentate detaliile fuziunii planificate.

Sursa citată notează că din declarațiile făcute de Ellison Jr. în cadrul videoconferinței nu era imediat clar cum va fi configurat noul serviciu de streaming combinat și dacă HBO Max va fi disponibil ca o secțiune distinctă în cadrul serviciului sau va fi integrat complet.

Cu toate cestea, Ellison a subliniat că echipa de conducere a Paramount dorește să ofere HBO un tratament special pentru a continua să dezvolte și să lanseze conținut fără o supraveghere strictă din partea directorilor Paramount.

„Casey [Bloys, directorul HBO] și echipa sa fac o treabă absolut remarcabilă la HBO”, a spus Ellison, care le-a declarat analiștilor în cadrul apelului că „Game of Thrones” este serialul său preferat de la apreciata televiziune americană.

„Și, așa cum am spus, ne dorim ca aceasta să poată funcționa independent, astfel încât HBO să poată, sincer vorbind, să facă ceea ce face incredibil de bine. Din punctul nostru de vedere, HBO trebuie să rămână HBO. Au construit un brand fenomenal. Sunt un lider în domeniu și noi ne dorim doar să continue să facă și mai mult din ceea ce știu să facă. Însă, prin reunirea platformelor, tot conținutul nostru va putea ajunge la un public și mai larg decât am putea atinge în mod individual”, a continuat el.

În acest moment, nu e clar ce se va întâmpla cu abonații HBO Max din România și numeroase alte țări. Paramount+, platforma de streaming fanion a companiei lui Ellison, nu este disponibilă în majoritatea țărilor din jurul lumii.

În afară de piața internă din America de Nord, ea este prezentă în câteva țări europene precum Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, dar și în multe state sud-americane.

Cel mai probabil, abonații acesteia vor primi posibilitatea ca toate conturile lor să fie transferate automat pe noua platformă unificată a Paramount Skydance. Și este posibil ca această opțiune să le fie oferită și abonaților actuali ai HBO Max. Iar cealaltă variantă probabilă este ca noua platformă să necesite un nou abonament.

Platforma Paramount+ este cel mai cunoscută pentru crearea popularelor seriale semnate de cineastul american Taylor Sheridan: „Yellowstone”, „Tulsa King”, „Landman”, „Lioness”, „Mayor of Kingstown” sau „Lawmen: Bass Reeves”. Ea deține de asemenea drepturile asupra francizei „Star Trek”.

În România și aproape toate celelalte țări europene, cele mai multe producții originale ale Paramount+ sunt difuzate în streaming de platforma SkyShowtime, care a fost creată în urma unui parteneriat prin care două dintre cele mai mari companii americane din industria divertismentului – fosta Paramount Global care a fost înlocuită de Paramount Skydance și Comcast – au vrut să își lanseze o platformă de streaming proprie în Europa.

O altă necunoscută este dacă Paramount Skydance va continua acest parteneriat sau intenționează ca noua sa platformă de streaming să vină de una singură cu producțiile create de Paramount+.

Compania Paramount Skydance a fost creată după ce Skydance a fuzionat cu Paramount Global în urma unei tranzacții anunțate în 2024 în care compania lui David Ellison a „înghițit” practic legendarul studio de film, unul dintre cele mai vechi de la Hollywood. Ellison a devenit CEO-ul noii companii.

Autorul mai recomandă:

După HBO Max, o altă platformă de streaming anunță SCUMPIRI semnificative pentru abonații din România. Tariful lunar va crește din 4 noiembrie 2025

HBO Max anunță SCUMPIREA abonamentului lunar. Cât va ajunge să cheltuiască un fan al supereroilor DC pentru a viziona toate filmele sale favorite