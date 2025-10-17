Prima pagină » Actualitate » Horea Uioreanu, fost deputat și fost președinte al Consiliului Județean Cluj, a murit la 65 de ani

17 oct. 2025, 22:11, Actualitate
Horea Uioreanu, fost deputat și fost președinte al Consiliului Județean Cluj, a decedat la vârsta de 65 de ani. Bărbatul va fi condus pe ultimul drum în cursul zilei de luni, 20 octombrie 2025.

Horea Uioreanu a murit joi, pe 16 octombrie 2025, la vârsta de 65 de ani, în timp ce era rezident la un centru pentru vârstnici din Gilău. Fostul deputat în Parlamentul României se afla în cămin încă din luna august a acestui an. De-a lungul șederii sale, bărbatul a beneficiat de asistența și îngrijirea necesară pentru ameliorarea suferințelor generate de afecțiunile de care suferea.

„Pe parcursul acestei perioade, personalul centrului i-a oferit întreaga asistență și îngrijire necesară, contribuind la ameliorarea suferințelor generate de afecțiunile de care domnia sa suferea.

Domnul Horea Uioreanu a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o familie devotată, care i-a fost aproape până în ultimele clipe, precum și amintirea unei vieți dedicate serviciului public”, au declarat surse medicale pentru Mediafax.

Bărbatul va fi înmormântat luni, 20 octombrie 2025, la Cimitirul Central din Cluj-Napoca. Priveghiul are loc duminică seara, la Catedrala Greco-Catolică din Piața Cipariu, arată BZC.ro.

A fost condamnat la închisoare

Horea Uioreanu fusese reținut de procurorii DNA în 28 mai 2014 pentru 5 infracțiuni: luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la spălare de bani. Ulterior, autoritățile au dispus ca acesta să fie arestat preventiv, iar din 30 martie 2015 intrase sub control judiciar. În anul 2018, fostul președinte al CJ Cluj ajungea să fie condamnat la 6 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Detaliile pot fi consultate AICI.

