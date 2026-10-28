Susținători lui Călin Georgescu s-au strâns în fața Curții de Apel de București, mirecuri dimineață, 28 octombrie, unde instanța va judeca contestația procurorilor DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) la decizia Tribunalului București, care a respins măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Oamenii au venit cu pancarte și scandează mesaje de susținere pentru fostul candidat la prezidențiale.

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UPDATE: Tot mai multe persoane se adună în fața Curții de Apel. Susținătorii vor dreptate pentru fostul candidat la prezidențiale și își exprimă solidaritatea față de acesta. Oamenii strigă: „Și noi suntem Călin Georgescu”, „Judecători nu trădători”, „Fapte inventate, dosare fabricate”.

Știre inițială:

Sute de persoane înfruntă frigul și ploaia pe treptele Curții de Apel București și așteaptă momentul în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu va fi adus în instanță. Cei prezenți au venit cu pancarte, drapelul tricolorului și scandează: „Călin Georgescu este președinte”, „Eliberați-l”, „Nu cedăm”.

Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Magistrații decid dacă îl eliberează

Curtea de Apel București este așteptată să stabilească termenul pentru judecarea contestației procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care această instanță a respins propunerea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și a omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Este de amintit că miercuri noapte, la ora 23.59, expiră mandatele de arestare preventivă pentru 30 de zile emise inițial tot de Curtea de Apel București, urmare unui scenariu similar, în care Tribunalul București a respins propunerea anchetatorilor iar Curtea a stabilit definitiv că cei doi trebuie trimiși după gratii.

Călin Georgescu a ajuns să aibă 5 dosare penale în timp ce era în arestul preventiv

În cele 30 de zile de când e în arest preventiv, Călin Georgescu a mai ajuns inculpat în două dosare penale. Primul dosar nou este tot orchestrat de DIICOT. Se referă la operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și la tentativă de alterare a datelor informatice și de perturbare a sistemelor informatice.

Potrivit anchetatorilor, pe 26 septembrie, la cererea lui Georgescu, un bărbat de 35 de ani ar fi scanat vila din Mogoșoaia ca să găsească tehnica de înregistrare instalată de anchetatori. Asta s-a întâmplat la cinci zile după percheziția din 21 septembrie. Procurorii spun că rezultatul urmărit nu s-a produs din motive independente de voința lor. Percheziții în acest dosar au avut loc pe 21 octombrie.

VIDEO: @georgecarut TikTok @Radar Romania