Hoții din Timiș, prinși în timp ce ar fi pregătit o nouă spargere. Cum își urmăreau victimele înainte să dea lovitura

Șase membri ai unei grupări specializate în furturi din locuințe de lux din Timișoara au fost ridicați de polițiști, în urma unor percheziții desfășurate la 16 adrese din județul Timiș. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi pregătit minuțios fiecare lovitură și că un polițist le-ar fi furnizat informații despre casele vizate. Prejudiciul este estimat la peste un milion de euro.

Percheziții la 16 adrese din județul Timiș

Trupele speciale au descins la primele ore ale dimineții la 16 adrese din județul Timiș. Șase persoane au fost ridicate și duse la audieri, iar în urma perchezițiilor au fost găsiți bani, bijuterii și alte probe care urmează să fie analizate.

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Una dintre locuințele vizate îi aparține unui polițist în vârstă de 32 de ani, angajat al Secției 5 din Timișoara. Agentul este suspectat că le-ar fi oferit hoților informații și protecție. Tatăl polițistului a declarat că nu știa despre presupusele activități ale fiului său.

„Nu, de unde să știu. Nu-i bine”, a răspuns acesta atunci când a fost întrebat dacă știa cu ce se ocupă fiul său.

Întrebat dacă știa că polițistul ar fi participat la furturi alături de suspecți, bărbatul a spus: „Nu știu”.

Hoții își urmăreau victimele zile întregi

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi vizat în special locuințele unor oameni de afaceri, profesori universitari și medici cunoscuți.

Suspecții ar fi supravegheat victimele cu mai multe zile înainte de furt. Le urmăreau programul, încercau să afle când pleacă de acasă și verificau sistemele de supraveghere ale imobilelor. În momentul în care treceau la acțiune, se asigurau că proprietarii nu se află în locuință. Alți membri ai grupării ar fi urmărit victimele de la distanță, inclusiv atunci când acestea se aflau la serviciu sau în alte locuri, pentru a evita ca proprietarii să se întoarcă acasă în timpul spargerii.

Anchetatorii susțin că patru dintre suspecți ar fi fost prinși după ce au supravegheat, întreaga noapte, o locuință pe care ar fi intenționat să o spargă. Momentul ar fi fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. O altă persoană suspectată că face parte din grupare a fost ridicată de la domiciliu.

Surse apropiate anchetei susțin că din rețea ar face parte și alte persoane, inclusiv indivizi aflați deja în închisoare pentru alte furturi.

Proprietarul unei locuințe a plecat cu câteva minute înainte de descindere

La una dintre adresele percheziționate, proprietarul ar fi plecat de acasă cu doar câteva minute înainte de sosirea trupelor speciale. Polițiștii l-au oprit pe o stradă din apropiere, însă bărbatul nu a fost reținut de anchetatori. În urma acțiunii, procurorii au ridicat bani, bijuterii și alte probe, care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Agentul de poliție și ceilalți suspecți au fost duși la audieri. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități a grupării și a prejudiciului produs.