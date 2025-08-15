Ilie Bolojan a vizitat Academia lui Gică Hagi, de la Constanța. „Regele” a pus poze cu premierul

Aflat la Constanța, de Ziua Marinei, premierul Ilie Bolojan i-a făcut o vizită regelui neîncoronat al fotbalului românesc, Gheorghe Hagi.

Premierul Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi, la sediul Academiei sale de fotbal, de la Constanța, cât și la baza sportivă Farul Constanța, pe care fostul tricolor o deține, în asociere și cu un alt fotbalist cunoscut, Ciprian Marica.

„La Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României, domnul Ilie Bolojan”, a scris Hagi pe pagina sa, unde a postat și câteva fotografii alături de premier.

Anul acesta, în martie, Ilie Bolojan i-a decernat, lui Hagi, Ordinul Național „Steaua României”, în grad de Cavaler.

„Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a semnat decretul de decorare a domnului Gheorghe Hagi cu cea mai înaltă distincție a statului român, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, în semn de recunoaștere și apreciere pentru întreaga sa carieră sportivă, precum și pentru implicarea activă în popularizarea fotbalului în rândul tinerelor generații. Prin performanțele remarcabile obținute de-a lungul timpului cu echipa națională de fotbal, dar și în cadrul cluburilor internaționale de prestigiu, prin devotamentul și profesionalismul puse în slujba promovării sportului românesc și a imaginii României în lume, precum și prin promovarea excelenței sportive, Gheorghe Hagi este un model de urmat și o sursă de inspirație pentru toate generațiile”, transmitea Administrația Prezidențială în martie 2025.

