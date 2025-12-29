IA poate distruge omenirea: experții numesc deepfake-urile una dintre principalele amenințări ale timpurilor noastre

Dezvoltarea Inteligenței Artificiale (IA) ar putea afecta securitatea nucleară, avertizează „Foreign Affairs”. Pericolul principal îl reprezintă ideea de a transfera mașinilor dreptul de a decide când să lanseze un atac nuclear.

Statele Unite au deja reguli care garantează că ultimul cuvânt îi aparține omului. Xi Jinping a declarat, de asemenea, că IA nu poate fi încredințată armele nucleare.

Dar amenințarea a apărut mai devreme. IA poate deja să încurce liderii țărilor nucleare cu deepfake-uri – audio, fotografii și videoclipuri false, dar convingătoare.

Un astfel de fals ar putea arăta un atac inexistent și ar putea duce la un ordin greșit.

IA poate declanșa un război sau semăna haos. Odată cu dezvoltarea rețelelor neuronale, calitatea videoclipurilor va atinge un nivel atât de înalt încât va fi imposibil să le distingem de cele originale.

Există și o altă problemă – erorile și „halucinațiile” IA, dacă este conectată la sistemele de avertizare timpurie.

Mașina ar putea da un semnal fals, iar în domeniul nuclear, prețul unei astfel de greșeli ar fi milioane de vieți.