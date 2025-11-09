Prima pagină » Știri externe » Ce înseamnă reluarea cursei nucleare între SUA și Rusia după 30 de ani? Testele generate de disensiunile pe războiul din Ucraina pot avea efecte pentru întreaga omenire. Ce îngrijorări sunt

09 nov. 2025, 17:06, Știri externe
Acțiunile din ultimele săptămâni ale marilor puteri dau impresia reluării Războiului Rece. Revenirea la o cursă a înarmărilor pare că a devenit o realitate pe fondul renunțării la tratatele de dezarmare și divergențelor pe tema războiului din Ucraina. Testul nuclear realizat de Statele Unite pe 5 noiembrie, la comanda lui Donald Trump, ar putea declanșa o reacție în lanț și, mai mult, o proliferare a armelor nucleare, avertizează specialiștii în domeniu

Cu puțin timp înainte de întâlnirea cu președintele Chinei, Xi Jinping, în Coreea de Sud, Donald Trump a anunțat pe pagina de socializare Truth Social că va instrui Departamentul de Război al Statelor Unite să reia testele nucleare.

Trump – de la pace…la teste nucleare

Postarea lui Trump de pe Truth Social, prin care ordona Pentagonului să înceapă testele de arme nucleare americane, a venit imediat după ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Kremlinul a experimentat cu succes cu o torpilă capabilă să transporte o armă nucleară.

Statele Unite nu au mai făcut, în mod voluntar, teste nucleare cu explozie din anul 1992. Nici una dintre cele mai mari puteri nucleare, Rusia, China și Statele Unite, nu au mai făcut teste nucleare de la începutul anilor 1990. Ultimul test al Rusiei a fost în 1990, cel al Chinei în 1996. Cea mai recentă explozie nucleară a fost cea din Coreea de Nord, din 2017.

Castle Bravo, 1954 – Cel mai mare test nuclear realizat de Statele Unite

Paradoxul armelor nucleare

Deși statele nucleare cheltuiesc sume enorme pentru dezvoltare și întreținere, acestea nu intenționează să le folosească niciodată într-un conflict. Și, cu toate acestea, sunt mai eficiente decât orice alt tip de armă.

Eficacitatea armelor nucleare este dată de potențialul lor de distrugere, care determină statele care le dețin să analizeze cu atenție și să evite orice acțiune care ar putea amenința securitatea adversarului.

„Bomba Țarului”, cea mai puternică armă nucleară testată vreodată, detonată de Uniunea Sovietică în 1961

SUA și Rusia au „triadă nucleară”

În prezent, sunt 9 țări care dețin arme nucleare, dar simpla deținere a lor nu este suficientă. Un alt aspect important este cel al sistemelor de lansare, care alcătuiesc „triada nucleară” – rachetele terestre (ICBM), rachetele lansate de pe submarine (SLBM) și cele transportate de avioane. În prezent, doar Statele Unite și Rusia dețin această „triadă nucleară”.

Rachetele ICBM oferă posibilitatea de a lansa un atac pe o rază lungă de acțiune într-o perioadă scurtă de timp, în timp ce rachetele lansate de pe submarine au rolul de a riposta în cazul în care arsenalul de pe continent este distrus.

Nu este prima dată când Donald Trump a făcut un astfel de anunț, dar de data aceasta s-a ținut de cuvânt. În primul său mandat de președinte s-a vehiculat ideea unui test nuclear, când un oficial din administrația sa a declarat că SUA pot efectua un test nuclear ca instrument de negociere cu Moscova și China.

Întâi Putin, apoi Trump, urmează Putin?

Reluarea testelor nucleare este văzută ca o schimbare majoră de retorică, după un moratoriu care a fost respectat aproape 30 de ani de marile puteri nucleare.

Această situație creează îngrijorări că o revenire la testele nucleare ar putea intensifica o cursă a înarmărilor și ar destabiliza securitatea globală.

După testul realizat de Statele Unite, Vladimir Putin a instruit Consiliul de Securitate rus să analizeze posibilitatea unui răspuns pe măsură. Astfel, președintele rus a instruit Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, serviciile speciale și agențiile civile să propună posibilități pentru pregătirea testelor cu arme nucleare.

Imagine cu testul nuclear întreprins de Statele Unite pe 5 noiembrie 2025

Peste 2.000 de teste nucleare în 50 de ani

Între anii 1945 și 1996, puterile nucleare au efectuat peste 2.000 de teste nucleare în întreaga lume. Statele Unite au realizat cea mai mare parte a acestor teste, urmate de Uniunea Sovietică și Franța.

  • Statele Unite – 1.032 de teste nucleare între 1945-1992
  • Uniunea Sovietică – 715 teste nucleare între 1949-1990
  • Franța – 210 teste nucleare între 1960-1996
  • Marea Britanie – 45 de teste nucleare între 1945-1991
  • China – 45 de teste nucleare între 1964-1996
  • Pakistan – 2 teste nucleare în 1998
  • India – 2 teste nucleare în 1998
  • Coreea de Nord– a întreprins teste nucleare în 2006, 2009, 2013, 2016 și 2017
  • Israel – ?

Numărul mare de teste a dus la adoptarea „Tratatului de Interzicere Completă a Testelor Nucleare” (CTBT), semnat în anul 1996, care avea menirea de a opri dezvoltarea și testarea armelor nucleare. Cu toate acestea, tratatul nu este încă în vigoare.

Sursă: Statista

