Andrei Caramitru revine pe rețelele de socializare cu o nouă postare la adresa diasporei române. Influencerul se declară speriat de numărul mare de români din Germania care s-ar putea întoarce în țară în urma câștigării alegerilor din Saxonia-Anhault de către partidul național-conservator de dreapta Alternativa pentru Germania.

Într-o reacție vehementă publicată pe pagina sa de Facebook la victoria AfD din alegeri, Caramitru le transmite internauților că nu muncitorii asiatici ar trebui să fie priviți ca un pericol, ci românii care vor reveni în țară. Influencerul îi jignește în termeni foarte duri pe românii care muncesc cinstit peste hotare și aduc bani bugetului României: „valorile”, „cocalari”, „interlopi”, „dacii liberi”.

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„La noi groaza nu e ca vin imigranții de aiurea ca fac haos pe aici. Noi avem asiatici extrem de decenți și muncitori.Groaza e ca se întorc valorile cocalarii interlopii clanurile dacii liberi din diaspora – si se vor întoarce că ăia îi vor da afară ca vine afd sau nu.”

Influencerul se plânge de românii din diasporă care și-au petrecut vacanța în patria natală. El se teme că românii din diasporă s-ar putea întoarce permanent în țară.

„S-au speriat toți din toate țările din vest de votul ăsta de duminică – deci toate țările vor începe.Vara asta a fost jale pe unde s-au întors ăștia în vacanță. Dacă vin de tot – și deci nu mai fac dinaros acolo – îi apucă pandaliile și violența pe aici vai de capul nostru.”

Caramitru se miră că românii votează cu partide „extremiste” ce i-ar putea expulza

Într-o altă postare denigratoare la adresa diasporei române din Europa de Vest, Andrei Caramitru semnalează că sunt 5-6 milioane de români răspândiți prin Uniunea Europeană votează cu partide de „extrema dreaptă”. El precizează că partidele de „extrema dreaptă” au în agendă să le taie ajutoarele sociale și să-i expulzeze pe migranții români.

„Noi avem 5-6 milioane de români în UE, diaspora . Încă câteva milioane bune, familiile lor, trăiesc aici și din banii pe care îi primesc de acolo.Tocmai oamenii ăștia (nu toți, dar foarte foarte multi) își doresc cu disperare să vină peste tot extrema dreapta.Care extremă dreapta în vest zice clar ca vrea sa ii dea afara pe toti românii, care români din cauza valorilor pe care le avem nu sunt tocmai populari pe acolo. Deci le vor tăia orice ajutor și expulzare ca ce credeți sunteți protejați ? Cum și de ce ?E fascinant totusi dar mă rog. Asta e acuma”.

Majoritatea românilor din diasporă care și-au schinbat cetățenia și au căpătat drept de vot au relatat pe internet și pentru presa românească că au ajuns să voteze cu partide național-conservatoare din cauza creșterii costurilor vieții, de teama migranților ILEGALI de origine africană și orientală care comit infracțiuni și pentru că partidele liberale și cele de stânga nu se mai preocupă de problemele populației europene de rând.

Sursa Foto: Facebook