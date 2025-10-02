Prima pagină » Actualitate » Ianis și Elena Hagi și-au botezat fiul. Ce nume au ales cei doi pentru cel mic

Ianis și Elena Hagi și-au botezat fiul. Ce nume au ales cei doi pentru cel mic

02 oct. 2025, 11:10, Actualitate
Ianis și Elena Hagi și-au botezat fiul. Ce nume au ales cei doi pentru cel mic
Sursa foto: Instagram/ianis hagi

Jucătorul de fotbal Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au creștinat fiul.

Elena și Ianis s-au căsătorit în urmă cu aproape un an, iar la finalul lunii august cei doi au devenit pentru prima dată părinți. Cuplul s-a bucurat din plin de nașterea fiului lor și au fost discreți în ceea ce privește nașterea, însă au avut grijă ca acomodarea lor cu cel mic să fie una cât mai ușoară și benefică pentru toți trei.

Ianis și Elena au avut parte de o nuntă ca în povești în 2024, la Palatul Știrbey, unde au fost invitate nume mari din lumea sportului și a showbiz-ului din România.

Ce nume au ales Elena și Ianis pentru fiul lor

Recent, Elena și Ianis au postat primele fotografii pe rețelele de socializare de la botezul fiului lor. Evenimentul a fost unul discret, dar cu mult bun gust și eleganță. Ianis a îmbrăcat un costum superb, iar Elena o rochie elegantă în care a strălucit.

Ei au dezvăluit și ce nume deosebit au ales pentru băiețelul lor, Giorgios Hagi. Fanii au reacționat imediat atunci când au văzut fotografiile de la botez și i-au felicitat în secțiunea de comentarii.

Ce semnifică numele Giorgios

Numele are origini grecești și este o formă adaptată a numelui George, Gheorghe, care e numele bunicului micuțului Giorgios. Giorgios înseamnă o persoană muncitoare, puternică și cu o carieră de succes. Pentru că au origini aromâne, familia Hagi are o strânsă legătură cu Grecia.

În luna martie Gică Hagi a anunțat că va deveni bunic. În timpul sarcinii, imaginile cu nora lui au apărut destul de rar, iar familia a fost extrem de protectivă.

„Ce a fost nevoie ați auzit, de acum încolo așteptăm momentul. Când va fi, probabil că vom vorbi mai concret și o să pot să zic mai multe. Vă dați seama că sunt fericit! Deocamdată mă gândesc la Farul și ce avem noi până în vară. Apoi, când o să fie mai aproape, o să putem să comentăm mai multe. Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească”, declara Gică Hagi.

Recomandările autorului:

Citește și

VIDEO Nicușor Dan, engleza și dronele / Răspunsul parțial NEINTELIGIBIL al președintelui la întrebarea unui jurnalist străin, care îl numește prim-ministru
12:06
Nicușor Dan, engleza și dronele / Răspunsul parțial NEINTELIGIBIL al președintelui la întrebarea unui jurnalist străin, care îl numește prim-ministru
ACTUALITATE Cui rămâne averea Ioanei Popescu, după moartea fulgerătoare. Cine va moșteni vila și apartamentul jurnalistei
11:29
Cui rămâne averea Ioanei Popescu, după moartea fulgerătoare. Cine va moșteni vila și apartamentul jurnalistei
ACTUALITATE De ce plătește România cele mai mari prețuri la energie, dacă depozitele de GAZE sunt pline?
11:20
De ce plătește România cele mai mari prețuri la energie, dacă depozitele de GAZE sunt pline?
ACTUALITATE Transalpina se închide din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil, între localitățile Rânca și Obârșia Lotrului
11:07
Transalpina se închide din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil, între localitățile Rânca și Obârșia Lotrului
ACTUALITATE Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pune pe masa Guvernului un nou plafon la ENERGIE. Cine ar putea beneficia de un preț maxim de 1 leu/kWh
11:02
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pune pe masa Guvernului un nou plafon la ENERGIE. Cine ar putea beneficia de un preț maxim de 1 leu/kWh
ACTUALITATE Tentative de FRAUDE online în numele unor instituții oficiale. Găselnița folosită de atacatorii cibernetici
10:41
Tentative de FRAUDE online în numele unor instituții oficiale. Găselnița folosită de atacatorii cibernetici
Mediafax
A nins în zona montană înaltă: Stratul de zăpadă a ajuns la 3 centimetri la stația meteo Iezer
Digi24
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
Cancan.ro
Povestea livratorului de la Glovo care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru tratamentul iubitei: 'Uneori simt că nu mai pot' 😢
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Mediafax
Cod portocaliu de vânt puternic în București și Ilfov: Rafale de până la 85 km/h timp de 14 ore
Click
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Isterie în Coreea de Nord. Kim Jong Un trimite agenți sub acoperire să găsească femeile cu implanturi mamare „capitaliste”
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Este alertă sanitară în România! Sunt 7 focare de hepatită A în mai multe localități
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Ivanov vrea să îi cumpere palatul lui Becali ca să i-l ofere Simonei Halep
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Soluția simplă prin care poți rezolva orice problemă
ACTUALITATE ‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 2 octombrie, de la ora 19.00. Invitat: Stelian Bujduveanu
12:09
‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 2 octombrie, de la ora 19.00. Invitat: Stelian Bujduveanu
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența!
11:42
Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența!
HOROSCOP Patru zodii trec printr-o transformare spectaculoasă. Scapă de chin și trec la o etapă din viață binecuvântată
11:31
Patru zodii trec printr-o transformare spectaculoasă. Scapă de chin și trec la o etapă din viață binecuvântată
JOBURI Apune epoca salariilor CONFIDENȚIALE. Angajații vor putea ști perfect legal câți bani iau colegii. Dispar decalajele dintre femei și bărbați
11:20
Apune epoca salariilor CONFIDENȚIALE. Angajații vor putea ști perfect legal câți bani iau colegii. Dispar decalajele dintre femei și bărbați
EXTERNE Armata franceză a ARESTAT doi membri ai echipajului unui petrolier suspectat că ar aparține „flotei din umbră” a Rusiei
11:17
Armata franceză a ARESTAT doi membri ai echipajului unui petrolier suspectat că ar aparține „flotei din umbră” a Rusiei
EXTERNE Sindicatele organizează o nouă zi de grevă în FRANȚA/ Autoritățile se pregătesc să se confrunte cu un val de manifestanți
11:06
Sindicatele organizează o nouă zi de grevă în FRANȚA/ Autoritățile se pregătesc să se confrunte cu un val de manifestanți