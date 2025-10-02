Ianis și Elena Hagi și-au botezat fiul. Ce nume au ales cei doi pentru cel mic

Jucătorul de fotbal Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au creștinat fiul.

Elena și Ianis s-au căsătorit în urmă cu aproape un an, iar la finalul lunii august cei doi au devenit pentru prima dată părinți. Cuplul s-a bucurat din plin de nașterea fiului lor și au fost discreți în ceea ce privește nașterea, însă au avut grijă ca acomodarea lor cu cel mic să fie una cât mai ușoară și benefică pentru toți trei.

Ianis și Elena au avut parte de o nuntă ca în povești în 2024, la Palatul Știrbey, unde au fost invitate nume mari din lumea sportului și a showbiz-ului din România.

Ce nume au ales Elena și Ianis pentru fiul lor

Recent, Elena și Ianis au postat primele fotografii pe rețelele de socializare de la botezul fiului lor. Evenimentul a fost unul discret, dar cu mult bun gust și eleganță. Ianis a îmbrăcat un costum superb, iar Elena o rochie elegantă în care a strălucit.

Ei au dezvăluit și ce nume deosebit au ales pentru băiețelul lor, Giorgios Hagi. Fanii au reacționat imediat atunci când au văzut fotografiile de la botez și i-au felicitat în secțiunea de comentarii.

Ce semnifică numele Giorgios

Numele are origini grecești și este o formă adaptată a numelui George, Gheorghe, care e numele bunicului micuțului Giorgios. Giorgios înseamnă o persoană muncitoare, puternică și cu o carieră de succes. Pentru că au origini aromâne, familia Hagi are o strânsă legătură cu Grecia.

În luna martie Gică Hagi a anunțat că va deveni bunic. În timpul sarcinii, imaginile cu nora lui au apărut destul de rar, iar familia a fost extrem de protectivă.

„Ce a fost nevoie ați auzit, de acum încolo așteptăm momentul. Când va fi, probabil că vom vorbi mai concret și o să pot să zic mai multe. Vă dați seama că sunt fericit! Deocamdată mă gândesc la Farul și ce avem noi până în vară. Apoi, când o să fie mai aproape, o să putem să comentăm mai multe. Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească”, declara Gică Hagi.

