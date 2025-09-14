Alanyaspor, cu Ianis Hagi aflat la debut, a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, de gruparea Konyaspor, pentru care a jucat şi Marius Ştefănescu.

Ianis Hagi a intrat pe gazon în minutul 66 în Superlig, iar internaţionalul român a debutat în noul sezon.

Ianis Hagi, debut în campionatul Turciei! A intrat în minutul 66

Maestro a marcat golul victoriei pentru Alanyaspor, din pasa lui Ogundu, în minutul 79. La gazde a intrat şi Marius Ştefănescu, din minutul 83, iar Konyaspor – Alanyaspor s-a terminat cu victoria oaspeţilor, 2-1.

Internaționalul de tineret Umit Akdag a fost integralist la gazde, adică în echipa lui Ianis Hagi. Ianis Hagi a semnat un contract pe doi ani cu echipa turcă de fotbal Alanyaspor, a anunțat, acum 10 zile, clubul pe pagina sa de Facebook.

Mijlocașul român era liber de contract din iunie, după ce i-a expirat înțelegerea cu Glasgow Rangers.

Hagi (26 ani), care și-a început cariera la FC Viitorul și a mai jucat de-a lungul carierei Fiorentina, Genk și Alaves.

La noua sa echipă, „Prințul” poartă tricoul cu numărul cu 14. Contractul lui Ianis Hagi la gruparea din Turcia va fi valabil pentru doi ani.

