Temperaturile se vor situa, marți, între 7 și 17 grade Celsius, iar la noapte, în Estul Transilvaniei, vor fi temperaturi minime chiar și de minus 7 grade Celsius. Și în București, în noaptea de marți spre miercuri temperaturile vor ajunge la 1 grad Celsius.

Cerul va fi variabil, marți, în toată țara, cu intensificări ale vântului în sudul Banatului. Posibile precipitații vor fi în Carpații Meridionali, eu precizat pentru Gândul, reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Iarna refuză să plece din anumite regiuni. În estul Transilvaniei, în noaptea de marți spre miercuri, temperaturile minime vor ajunge chiar și la minus 7 grade Celsius, iar cele maxime la 7 grade.

„Sunt temperaturi normale pentru această perioadă a anului”, spun reprezentanții ANM.

De asemenea, în București vor fi 14-15 grade marți, iar noaptea vor fi temperaturi cuprinse între 1 și 3 grade Celsius.

ANM: Vânt puternic în toată țara. Patru județe, sub avertizare Cod galben

ANM informează că vor fi intensificări ale vântului de marți până joi în întreaga țară, iar pentru patru județe a fost emisă avertizare Cod galben. Potrivit meteorologilor, în București urmează o perioadă cu răciri treptate de temperatură și intensificări ale vântului.

ANM a emis o informare meteorologică valabilă de marți de la ora 20.00 până joi la ora 20.00.

Conform acesteia, vântul va avea intensificări, în noaptea de marți spre miercuri în sudul Banatului, miercuri în majoritatea regiunilor, iar joi în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

Vântul va bate cu viteze în general de 40-45 km/h. În zona montană înaltă rafalele vor fi de 60-80 km/h.

De marți seara până miercuri la ora 20.00, județul Caraș-Severin se va afla sub avertizare Cod galben. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h. În Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor fi de 70-90 km/h.

O altă avertizare Cod galben va intra în vigoare miercuri dimineața, la ora 10.00, și va fi valabilă până la ora 17.00. Potrivit acesteia, în județele Mehedinți, Dolj și Olt, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h.

