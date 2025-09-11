Prima pagină » Actualitate » IAȘI, în topul județelor unde angajații muncesc 12 ore pe zi

IAȘI, în topul județelor unde angajații muncesc 12 ore pe zi

11 sept. 2025, 10:31, Actualitate
IAȘI, în topul județelor unde angajații muncesc 12 ore pe zi

În timp ce Codul muncii fixează limita legală la 48 de ore pe săptămână, mii de angajați din instituțiile și companiile de stat din Iași trag și câte 12 ore pe zi sau mai mult de atât.

Totul apare „la vedere”, trecut în contracte, după cum scrie Ziarul de Iași.

Interpelare la Ministerul Muncii

Un deputat liberal a cerut explicații oficiale privind salariații care au încheiate mai multe contracte de muncă și care ajung să depășească programul standard de lucru. Răspunsul Ministerului Muncii arată că nu vorbim despre un fenomen marginal, ci despre o realitate alarmantă.

Conform datelor, Capitala domină detașat clasamentul, cu peste 23.000 de persoane angajate la stat care muncesc peste 12 ore zilnic.

Urmează județul Iași, cu 2.609 angajați în instituții publice și alți 3.083 în companii și regii cu capital de stat. Pe lista județelor cu cei mai „harnici” muncitori intră și Brașov (4.400), Argeș și Cluj (aproape 3.800 fiecare).

La polul opus se află Tulcea (395), Covasna (454) și Călărași (511).

Dacă funcționarii publici nu au voie să semneze mai multe contracte de muncă, există categorii profesionale care pot acumula ore în plus: profesorii (prin meditații, programe educaționale) și medicii (prin gărzi și cursuri). De asemenea, și angajații din instituții care gestionează proiecte cu fonduri europene pot aduna ore suplimentare.

Citește aici ce decizie a luat Inspecția Muncii în cazul lucrătorilor cu mai mult de 12 ore pontate pe zi de muncă.

Citește și

EXTERNE ATENTATELE de la 11 septembrie din SUA, comemorate în contextul violențelor motivate politic. Activistul republican Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte
11:53
ATENTATELE de la 11 septembrie din SUA, comemorate în contextul violențelor motivate politic. Activistul republican Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte
ULTIMA ORĂ Ambasada României la Washington TACE după atentatul asupra lui Charlie Kirk. Nimeni din conducerea statului român nu a condamnat ASASINATUL
11:50
Ambasada României la Washington TACE după atentatul asupra lui Charlie Kirk. Nimeni din conducerea statului român nu a condamnat ASASINATUL
MESAJ Sorin Grindeanu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: „Un act abominabil” / „Rugăciuni pentru familia sa”
11:39
Sorin Grindeanu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: „Un act abominabil” / „Rugăciuni pentru familia sa”
AUTO Programul „RABLA” revine. Ministrul Diana Buzoianu: „Am păstrat valoarea voucherelor”
11:33
Programul „RABLA” revine. Ministrul Diana Buzoianu: „Am păstrat valoarea voucherelor”
ACTUALITATE Alimentele și energia electrică, printre cele mai lovite de noul val de SCUMPIRI. Vezi cu cât au crescut prețurile pentru produsele de bază
10:35
Alimentele și energia electrică, printre cele mai lovite de noul val de SCUMPIRI. Vezi cu cât au crescut prețurile pentru produsele de bază
Mediafax
Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil
Digi24
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești”
Cancan.ro
Zodiile care au parte de protecție divină de la 11 septembrie. 4 nativi au șanse unice
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Creierul afacerii “Air cocaine” de 20 mil.€ a aterizat în România! Coincidenţă? Greu de crezut: Frank Colin a venit în România de ziua fostei neveste!
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
35 de medicamente noi adăugate pe lista celor compensate. Cine sunt beneficiarii
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Primul lucru care se întâmplă atunci când renunți la cafea
Capital.ro
Elena Udrea nu a dezamăgit. Imaginea care a trecut orice test: Nu renunță niciodată; e una dintre preferatele mele
Evz.ro
CNAS nu decontează decât o parte din costurile operațiilor
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Cum a fost POSIBIL? După 23 de ani, polițiștii l-au prins pe bărbatul care a comis o crimă în anul 2002. Cine este, de fapt, criminalul de care toți au uitat? Trăia sub ochii tuturor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Un studiu arată că băutorii de bere sunt magneți pentru țânțari
EXTERNE Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul chinez de Externe/ Beijingul a avertizat SUA împotriva implicării în problema TAIWANULUI
11:38
Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul chinez de Externe/ Beijingul a avertizat SUA împotriva implicării în problema TAIWANULUI
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Marea majoritate a francezilor nu-l mai doresc pe Macron. Cota de popularitate este ZERO”
11:30
Dan Dungaciu: „Marea majoritate a francezilor nu-l mai doresc pe Macron. Cota de popularitate este ZERO”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Este absurd să îi acuzi pe oamenii care nu gândesc ca Von der Leyen ca fiind ANTIEUROPENI”
11:00
Dan Dungaciu: „Este absurd să îi acuzi pe oamenii care nu gândesc ca Von der Leyen ca fiind ANTIEUROPENI”
VIDEO Nicușor Dan confirmă: Măsurile Guvernului sunt dezastruoase. Le vom corecta -spune el- după ce-și vor face efectul
10:38
Nicușor Dan confirmă: Măsurile Guvernului sunt dezastruoase. Le vom corecta -spune el- după ce-și vor face efectul
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Noi am întors armele către America, dar sunt convins că va fi o schimbare în ROMÂNIA”
10:37
Dan Dungaciu: „Noi am întors armele către America, dar sunt convins că va fi o schimbare în ROMÂNIA”
ANALIZĂ Guvernul Bolojan, un nou RECORD. Inflația crește necontrolat și se apropie de 10%. Acum o lună, era de 7,8%. Cea mai mare din UE
10:31
Guvernul Bolojan, un nou RECORD. Inflația crește necontrolat și se apropie de 10%. Acum o lună, era de 7,8%. Cea mai mare din UE