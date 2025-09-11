IAȘI, în topul județelor unde angajații muncesc 12 ore pe zi

În timp ce Codul muncii fixează limita legală la 48 de ore pe săptămână, mii de angajați din instituțiile și companiile de stat din Iași trag și câte 12 ore pe zi sau mai mult de atât.

Totul apare „la vedere”, trecut în contracte, după cum scrie Ziarul de Iași.

Interpelare la Ministerul Muncii

Un deputat liberal a cerut explicații oficiale privind salariații care au încheiate mai multe contracte de muncă și care ajung să depășească programul standard de lucru. Răspunsul Ministerului Muncii arată că nu vorbim despre un fenomen marginal, ci despre o realitate alarmantă.

Conform datelor, Capitala domină detașat clasamentul, cu peste 23.000 de persoane angajate la stat care muncesc peste 12 ore zilnic.

Urmează județul Iași, cu 2.609 angajați în instituții publice și alți 3.083 în companii și regii cu capital de stat. Pe lista județelor cu cei mai „harnici” muncitori intră și Brașov (4.400), Argeș și Cluj (aproape 3.800 fiecare).

La polul opus se află Tulcea (395), Covasna (454) și Călărași (511).

Dacă funcționarii publici nu au voie să semneze mai multe contracte de muncă, există categorii profesionale care pot acumula ore în plus: profesorii (prin meditații, programe educaționale) și medicii (prin gărzi și cursuri). De asemenea, și angajații din instituții care gestionează proiecte cu fonduri europene pot aduna ore suplimentare.

