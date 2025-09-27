Prima pagină » Actualitate » Iașul, în TOPUL orașelor cu cea mai rapidă creștere economică din Europa. Ce mari orașe a depășit municipiul din Moldova

Iașul, în TOPUL orașelor cu cea mai rapidă creștere economică din Europa. Ce mari orașe a depășit municipiul din Moldova

27 sept. 2025, 11:50, Actualitate
Iașul, în TOPUL orașelor cu cea mai rapidă creștere economică din Europa. Ce mari orașe a depășit municipiul din Moldova
Palatul Culturii din Iași

Iașul a intrat oficial în clubul select al marilor orașe europene cu cea mai rapidă creștere din ultimii cincisprezece ani, conform unei analize recent realizate de Oxford Economics și citată de platforma Curs De Guvernare. Astfel, municipiul din Moldova e plasat pe locul patru între centrele urbane majore ale continentului, cu o evoluție comparabilă cu cea a Varșoviei și peste capitale consacrate ale Europei de Vest. Bucureștiul ocupă poziția a zecea în același clasament, potrivit  Ziaruldeiasi.ro.

Studiul Oxford Economics confirmă ceea ce Camera de Comerț și Industrie a documentat an de an în Breviarul Economic al Județului Iași.

„Aproape jumătate din creșterea Iașului în ultimii 15 ani se datorează sectorului informațiilor și comunicațiilor, cu Amazon operând un Centru de Dezvoltare în acest oraș românesc. Statutul Iașului ca oraș universitar a fost important, ajutând la dezvoltarea unui cluster industrial care atrage investitori prin expertiza tehnică a angajaților și costuri salariale inferioare. Economia Iașiului a beneficiat și de tendințele din sectorul imobiliar românesc, piața locuințelor crescând notabil în ultimii ani”, se arată în raportul citat.

Privit în context european, tabloul este și mai sugestiv: opt dintre primele zece orașe cu cea mai rapidă dezvoltare se află în Europa Centrală și de Est, regiune unde procesul de recuperare a decalajelor a atras investiții și companii internaționale.

Vezi aici ce localități a depășit Iașul în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică…

Citește și

MEDIU ECHINACEA, planta care întărește imunitatea și înfrumusețează grădina. Cum se prinde la ghiveci
12:22
ECHINACEA, planta care întărește imunitatea și înfrumusețează grădina. Cum se prinde la ghiveci
ACTUALITATE Nicușor Dan participă, luni, la înmormântarea CARDINALULUI Lucian Mureșan. „Figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România”
12:01
Nicușor Dan participă, luni, la înmormântarea CARDINALULUI Lucian Mureșan. „Figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România”
ACTUALITATE Ziarul britanic The Guardian analizează alegerile parlamentare din Republica MOLDOVA. O miză majoră pentru viitorul țării
10:45
Ziarul britanic The Guardian analizează alegerile parlamentare din Republica MOLDOVA. O miză majoră pentru viitorul țării
EXTERNE Rusia amenință deschis cu al TREILEA război mondial și acuză Ucraina că ar pregăti „operațiuni sub steag fals”, inclusiv în România. Scenariul terifiant, explicat de un oficial de la Kremlin
10:29
Rusia amenință deschis cu al TREILEA război mondial și acuză Ucraina că ar pregăti „operațiuni sub steag fals”, inclusiv în România. Scenariul terifiant, explicat de un oficial de la Kremlin
ACTUALITATE Sindicaliştii din finanţe protestează sâmbătă în faţa Ministerului Finanţelor. Care sunt cele 10 REVENDICĂRI
10:13
Sindicaliştii din finanţe protestează sâmbătă în faţa Ministerului Finanţelor. Care sunt cele 10 REVENDICĂRI
ACTUALITATE De la crâșma lui Țăndărică la prizonieratul de la Turtucaia: povestea familiei lui Ion ILIESCU
10:12
De la crâșma lui Țăndărică la prizonieratul de la Turtucaia: povestea familiei lui Ion ILIESCU
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Ce se întâmplă doctore
Cum pot clienții Hidroelectrica să plătească facturi mai mici la curent. Data limită este 26 septembrie
observatornews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Evz.ro
Cele mai scumpe sortimente de carne din lume. Gustul e fabulos, prețurile sunt uriașe
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
RadioImpuls
Toți regretă că nu au acționat la timp? ULTIMUL MESAJ PUBLIC transmis de Ioana Popescu înainte să moară. Internauții au făcut legătura cu un DETALIU TULBURĂTOR. Nimeni nu l-a luat în serios
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Este adevărat că ai nevoie de 10.000 de ore de practică pentru a deveni expert într-un domeniu?
EXTERNE Alegeri în Republica Moldova. Cu 2 zile înainte de VOT, Partidul Victoriei Furtună a fost exclus din cursa electorală
11:23
Alegeri în Republica Moldova. Cu 2 zile înainte de VOT, Partidul Victoriei Furtună a fost exclus din cursa electorală
VIDEO Ion Cristoiu: „Ca și Traian Băsescu, Nicușor Dan comandă DNA și Parchetului General pe cine să înhațe”
11:01
Ion Cristoiu: „Ca și Traian Băsescu, Nicușor Dan comandă DNA și Parchetului General pe cine să înhațe”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: RECHIZITORIUL din dosarul lui Georgescu are peste 320 de pagini. Mulți oameni s-au apucat să citească întreg dosarul
11:00
Valentin Stan: RECHIZITORIUL din dosarul lui Georgescu are peste 320 de pagini. Mulți oameni s-au apucat să citească întreg dosarul
ANALIZĂ Se schimbă ecuația puterii AERIENE în Orientul Mijlociu? Teheranul a primit avioane rusești MiG-29 și așteaptă Sukhoi Su-35
10:00
Se schimbă ecuația puterii AERIENE în Orientul Mijlociu? Teheranul a primit avioane rusești MiG-29 și așteaptă Sukhoi Su-35
SPORT Simona Halep împlineşte 34 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua sa. „La fel de dulce ca desertul”
09:39
Simona Halep împlineşte 34 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua sa. „La fel de dulce ca desertul”
ACTUALITATE Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă
09:07
Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă
Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor
VIDEO Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor
EXTERNE Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
VIDEO Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
ANALIZĂ EXCLUSIV S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”
S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene