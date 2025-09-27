Iașul, în TOPUL orașelor cu cea mai rapidă creștere economică din Europa. Ce mari orașe a depășit municipiul din Moldova

Iașul a intrat oficial în clubul select al marilor orașe europene cu cea mai rapidă creștere din ultimii cincisprezece ani, conform unei analize recent realizate de Oxford Economics și citată de platforma Curs De Guvernare. Astfel, municipiul din Moldova e plasat pe locul patru între centrele urbane majore ale continentului, cu o evoluție comparabilă cu cea a Varșoviei și peste capitale consacrate ale Europei de Vest. Bucureștiul ocupă poziția a zecea în același clasament, potrivit Ziaruldeiasi.ro.

Studiul Oxford Economics confirmă ceea ce Camera de Comerț și Industrie a documentat an de an în Breviarul Economic al Județului Iași.

„Aproape jumătate din creșterea Iașului în ultimii 15 ani se datorează sectorului informațiilor și comunicațiilor, cu Amazon operând un Centru de Dezvoltare în acest oraș românesc. Statutul Iașului ca oraș universitar a fost important, ajutând la dezvoltarea unui cluster industrial care atrage investitori prin expertiza tehnică a angajaților și costuri salariale inferioare. Economia Iașiului a beneficiat și de tendințele din sectorul imobiliar românesc, piața locuințelor crescând notabil în ultimii ani”, se arată în raportul citat.

Privit în context european, tabloul este și mai sugestiv: opt dintre primele zece orașe cu cea mai rapidă dezvoltare se află în Europa Centrală și de Est, regiune unde procesul de recuperare a decalajelor a atras investiții și companii internaționale.

