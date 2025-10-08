Comisia Europeană lansează proceduri de sancționare a ROMÂNIEI /Bruxellesul cere protejarea albinelor și îmbunătățirea infrastructurii rutiere

Comisia Europeană a anunțat, miercuri, mai multe proceduri de sancționare a statelor din cadrul Uniunii Europene, inclusiv a României, din cauza problemelor privind siguranța rutieră, a insecticidelor care afectează albinele și a întârzierii aplicării unor reglementări privind tranzacțiile financiare.

Comisia Europeană cere Franței și României să implementeze corect reglementările comunitare privind siguranța rutieră. Parisul și Bucureștiul vor primi scrisori oficiale de avertizare asupra necesității aducerii legislației în conformitate cu reglementările UE privind siguranța rutieră (Directiva 2008/96/CE).

”România trebuie să adopte aceste prevederi. În acest context, Comisia Europeană trimite scrisori oficiale Franței și României, care au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia problemele semnalate de Comisia Europeană. În lipsa unui răspuns satisfăcător, Comisia Europeană ar putea emite o opinie argumentată”, subliniază instituția.

România, avertizată din cauza reglementărilor financiare

Bucureștiul a fost avertizat și din cauza lipsei aplicării legislației privind stabilitatea financiară și Uniunea Piețelor de Capital.

România, Grecia, Spania, Olanda, Austria, Polonia și Portugalia nu au adoptat măsurile de transpunere în legislația națională a Directivei privind Sistemele de Plăți (2015/2366) și a Reglementărilor privind Plățile Instant (2024/886).

Bucureștiul, somat să evite insecticidul care afectează albinele

Comisia Europeană cere României să se conformeze reglementărilor privind protecția plantelor, pentru a proteja sănătatea animalelor și a mediului.

”Comisia Europeană a decis să lanseze procedura de infringement prin trimiterea unei scrisori formale de atenționare României din cauza neaplicării Reglementării privind Protecția Plantelor. România a acordat în mod repetat autorizații de urgență pentru produse de protejare a plantelor care conțin substanțe neonicotinoide, un grup de insecticide dăunătoare inclusiv pentru albine”, subliniază Comisia Europeană.

