16 oct. 2025, 18:32, Actualitate
Guvernul României urcă direct în cloud. Țara noastră face pași importanți spre digitalizare, deși acest proiect „major” nu era atât de necesar, cel puțin nu pentru bunăstarea românilor, mai ales dacă ne gândim la nenumăratele lipsuri. 

Care e de fapt necesitatea acestui proiect? Se pare că cei din Guvern vor o platformă, un fel de ecosistem digital coerent și sigur pentru administrația publică, în care serviciile digitale să fie găzduite într-un mediu controlat cu performanțe remarcabile. Dar realitatea cruntă e alta pentru că drumul de la cloud la ghișeu e mai lung decât ne-am fi așteptat.

„Sperăm ca acest parteneriat să devină o relație pe termen lung, prin care să continuăm să sprijinim atât guvernul, cât și cetățenii români.”, spune Matt Cloke, CEO-ul Endava.

Statul, campion la birocrație, are ambiții mari

Prin intermediul acestui proiect major, finanțat, firește, prin PNRR, cetățenii români ar trebui să se simtă sprijiniți în viața de zi cu zi. Pănă atunci, însă, avem alte probleme din cauza cărora țara noastră abia-abia mai funcționează.

Site-ul pentru progamări la pașapoarte abia merge, sistemul informatic al CASS pică de mai multe ori pe săptămână, iar cozile de la ghișee pentru plata taxelor și impozitelor sunt interminabile.

Haos la taxe în Constanța: oamenii puși pe drumuri pentru o hârtie în plus

Noua infrastructură pe care o primește Guvernul va fi implementată în 4 centre naționale de date, aflate în Brașov, Sibiu, Timiș, dar și în Capitală. Aceasta va integra soluții avansate pentru procesarea, stocarea, securitatea, backup-ul și gestionarea automată a infrastructurilor IT. Rămâne de văzut cât de mult va accelera această schimbare procesul de digitalizare care se vrea a fi soluția la o coadă, o eroare de sistem sau la un eventual „Reveniți altă dată”.

