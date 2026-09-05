Iată o metodă ușoară prin care scapi imediat de molii. Tot ce trebuie să faci este să schimbi becurile din casă

Cine vrea să scape de moliile din casă trebuie să știe că, de fapt, culoarea „caldă” sau „rece” a becului poate face diferența. Puțini oameni cunosc faptul că aceste insecte sunt atrase mult de un anumit tip.

Pe lângă pașii evidenți, cum ar fi închiderea ferestrelor și a ușilor noaptea, există și alte modalități prin care poți ține moliile la distanță.

Moliile, sensibile la un anumit tip de lumină

Se știe că moliile sunt atrase de lumină, așa că lăsarea unui bec aprins și a unei ferestre deschise va atrage, probabil, această insectă în casă. Dar, pentru cei care doresc să împiedice moliile să se plimbe în jurul luminilor și să le invadeze casa, ceva la fel de simplu ca schimbarea unui bec poate face o diferență enormă, notează publicația The Mirror.

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De obicei, moliile sunt foarte active primăvara și vara, din aprilie până în august, mai precis. Există și un al doilea val, care ține din august până în septembrie.

Majoritatea insectelor nocturne, inclusiv moliile, sunt foarte sensibile la lumina albastră și ultravioletă (UV). De ce? Pentru că folosesc aceste lungimi de undă scurte pentru a se deplasa noaptea. Iată motivul pentru care moliile își pierd „radarul” și se învârt în spirală în jurul becurilor luminoase.

Becurile LED de un alb rece sau „lumină de zi”, care au o temperatură Kelvin ridicată, de obicei 5000K sau mai mult, emit o lumină albastră puternică. Pentru o molie, aceste becuri acționează ca un far luminos, atrăgând-o direct spre ferestre și uși.

O soluție poate fi la fel de simplă ca schimbarea becurilor la alb cald. Becurile LED cu o lumină albă caldă, în jur de 2700K până la 3000K, emit lungimi de undă mai mari. Ele apar galbene sau portocalii. Experții spun că moliile au dificultăți în a vedea aceste culori mai calde, ceea ce face ca locuința ta să fie practic invizibilă pentru ele.

Poți reduce apariția insectelor cu până la 60%

Studiile arată că această schimbare ar putea reduce vizitele insectelor în casa ta cu până la 60%. În plus, LED-urile moderne, cu o lumină albă caldă, sunt extrem de eficiente energetic. Mai mult, nu emit aproape deloc căldură sau lumină UV. Astfel, oferă dăunătorilor și mai puține motive să viziteze locuința.

Cu toate acestea, moliile de haine și moliile de cămară nu sunt atrase de lumină. Înlocuirea becurilor nu va schimba cu nimic o problemă interioară existentă cu acești dăunători specifici, mai menționează sursa.