Vietățile care se ascund în bradul de Crăciun. Cum poți să scapi de ele înainte să intre în casă

Experții au dezvăluit creaturile care se ascund în bradul de Crăciun și cum poți scăpa de ele înainte să îți intre în casă.

Potrivit lui Sophie Thorogood, expertă în cadrul Pest-Stop, numeroase insecte se pot ascunde în brazi. Fenomenul e cu atât mai accentuat în 2025, potrivit expertei, în urma temperaturilor mai ridicate.

Ca urmare, dacă nu vrei ca acești vizitatori să intre în casa ta, trebuie să iei măsuri înainte sa aduci bradul.

Creaturile care se ascund în bradul de Crăciun

Printre vietățile care se ascund în bradul de Crăciun se numără gândaci, muște, molii și păianjeni.

„Am observat un număr semnificativ mai mare de insecte pe tot parcursul anului 2025 din cauza temperaturilor mai ridicate”, a declarat Thorogood. „Există șanse mari ca bradul tău de Crăciun să transporte niște pasageri neașteptați.”

Vara care a fost neobișnuit de caldă a dus la creșterea populațiilor de buburuze și viespi. Populațiile de păianjeni au crescut și ele în urma acestui fenomen. Păianjenii sunt unii dintre cei mai comuni dăunători găsiți în brazii de Crăciun.

Dacă bradul stă în pământ sau apă, acesta poate deveni un loc de reproducere pentru diverse tipuri de muște. Între timp, acarienii sunt un dăunător răspândit al brazilor, pinilor și molizilor. Aceste insecte sug seva din ace și lăstari, ceea ce provoacă pete și îngălbeniri.

„Bradul tău de Crăciun ar putea fi plin de mii de insecte care trăiesc în crengi”, susține experta. „Deși e minunat să ai un brad de Crăciun autentic, trebuie să fii atent la cât din natură aduci în casă.”

Cum poți să scapi de aceste insecte

Înainte de a aduce bradul în casă, experții recomandă să te uiți atent la el și să îl inspectezi pentru insecte vizibile și pânze de păianjen.

„O scuturare temeinică va speria păianjenii ascunși și te va ajuta să observi pânze sau grupuri de ouă ascunse printre crengi”, susține Thorogood.

Dacă vezi pânze sau ouă ascunse, îndepărtează-le ușor cu o perie de șters praful sau cu aspiratorul.

Un alt detaliu la care trebuie să fii atent e umiditatea. Păianjenii și alți dăunători prosperă în locuri umede. Pentru a-i descuraja, asigură-te că zona în care pui bradul e bine aerisită și încăperea e uscată.

