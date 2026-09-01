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Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării

Elena Popescu
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
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Șoferii au parte de o veste bună la pompă. Prețul motorinei a coborât sub pragul de 10 lei pe litru în unele benzinării, după ieftinirile înregistrate în ultimele ore. Cea mai mică valoare din lista analizată este afișată la Petrom, unde litrul de motorină a ajuns la 9,97 lei.

La principalele benzinării, prețurile indicate sunt:

Petrom – 9,97 lei/litru
Rompetrol – 10,20 lei/litru
MOL – 10,20 lei/litru
Lukoil – 10,23 lei/litru.

Motorina, din nou sub pragul psihologic de 10 lei

Coborârea prețului sub 10 lei pe litru reprezintă o schimbare importantă pentru șoferii care alimentează cu motorină. La un rezervor de 50 de litri, un preț de 9,97 lei/litru înseamnă un cost de aproximativ 498,5 lei pentru un plin.

Prețurile pot diferi însă de la o stație la alta, în funcție de locație și de politica fiecărei benzinării. De asemenea, tarifele carburanților se pot modifica de la o zi la alta, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului, a cursului valutar și a taxelor aplicate.

Și prețul benzinei rămâne sub 10 lei

Prețul benzinei se menține sub pragul de 10 lei pe litru în mai multe stații, cele mai mici tarife fiind înregistrate la Petrom și Lukoil.

Prețurile afișate pentru un litru de benzină:

Petrom – 9,51 lei/litru
Lukoil – 9,57 lei/litru
MOL – 9,57 lei/litru
Rompetrol – 9,59 lei/litru

Astfel, toate cele patru valori se mențin sub pragul psihologic de 10 lei pentru un litru de benzină. Cel mai mic preț din lista menționată este la Petrom, unde litrul de carburant costă 9,51 lei.

Diferențele dintre benzinării sunt însă reduse, de numai câțiva bani pe litru, iar prețurile pot varia în funcție de stație și de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului.

Acciza la motorină, redusă cu 25% începând cu 1 septembrie

Din 1 septembrie, reducerea temporară a accizei la motorină standard crește de la 20% la 25%, a anunțat Ministerul Finanțelor. Noua măsură vine în urma noii evaluări bilunare a evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă.

Reducerea accizei cu 25% va fi în vigoare până pe data de 15 septembrie. Concret, noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 1–15 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

”Mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026 funcţionează gradual, în funcţie de evoluţiile din piaţa internaţională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenţie temporară şi calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piaţă şi transmisă mai departe în economie”, a spus Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanţelor.

Măsura are ca obiectiv limitarea efectului creșterii costurilor cu carburanții asupra economiei, în special în transport și logistică, unde prețul motorinei poate influența costurile de transport și, ulterior, prețurile bunurilor de consum.

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