Prima pagină » Știri externe » Șeful Armatei SUA, implicat direct în negocierile privind războiul din Ucraina, a demisionat din funcție după luni de tensiuni cu șeful Pentagonului

Șeful Armatei SUA, implicat direct în negocierile privind războiul din Ucraina, a demisionat din funcție după luni de tensiuni cu șeful Pentagonului

Șeful Armatei SUA, implicat direct în negocierile privind războiul din Ucraina, a demisionat din funcție după luni de tensiuni cu șeful Pentagonului
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dan Driscoll și-a prezentat demisia din funcția de secretar al Armatei SUA, după luni de tensiuni cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Oficialul, apropiat al lui JD Vance, a avut un rol important inclusiv în negocierile privind războiul din Ucraina.

Dan Driscoll și-a prezentat demisia din funcția de secretar al Armatei Statelor Unite, cea mai înaltă poziție civilă din structura Forțelor Terestre americane, după luni de tensiuni cu ministrul apărării, Pete Hegseth. Plecarea sa intervine într-o perioadă marcată de schimbări importante la vârful conducerii militare americane.

Dan Driscoll (stanga) - Foto: X/@sentdefender

Dan Driscoll (stanga) – Foto: X/@sentdefender

Casa Albă a confirmat luni plecarea lui Driscoll și a ales să evidențieze activitatea acestuia în administrația președintelui Donald Trump.

„Secretarul Driscoll s-a dovedit extrem de eficient în promovarea programului președintelui Trump (…) demonstrând un leadership remarcabil în timpul unor operațiuni militare istorice. Armata americană este mai puternică ca niciodată datorită activității sale alături de comandantul suprem și de ministrul apărării”, a transmis Casa Albă, într-un comunicat.

Motivele exacte care au condus la ruptura dintre Driscoll și Hegseth nu au fost făcute publice. Presa americană relatează însă despre existența unor tensiuni de mai multe luni între cei doi.

BBC notează, în acest context, relația apropiată dintre Driscoll și șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George. Potrivit unor surse, Hegseth i-ar fi cerut acestuia din urmă să demisioneze.

Plecarea lui Driscoll se înscrie într-o serie mai amplă de schimbări produse la nivelul conducerii militare. Printre plecările notabile se numără Randy George, generalul David Hodne și generalul-maior William Green.

De la instalarea sa la Pentagon, Pete Hegseth a îndepărtat peste o duzină de ofițeri militari de rang înalt, între aceștia aflându-se șeful operațiunilor navale și viceșeful Statului Major al Forțelor Aeriene.

Dan Driscoll, implicat în negocierile privind războiul din Ucraina

Plecarea lui Driscoll atrage atenția și prin rolul pe care acesta l-a avut dincolo de conducerea administrativă a Armatei SUA. Oficialul american a fost implicat în mod direct în negocierile privind războiul dintre Rusia și Ucraina.

În cursul anului trecut, Driscoll a participat la eforturile diplomatice pentru găsirea unei soluții care să ducă la încheierea conflictului, efectuând deplasări în străinătate și întâlnindu-se inclusiv cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Secretarul Armatei devenise în același timp una dintre figurile administrației Trump asociate puternic cu modernizarea tehnologică a forțelor americane.

Fost militar, Driscoll a servit ca ofițer în Armata SUA începând din 2007, a condus un pluton de cavalerie și a fost detașat în Irak în 2009.

Experiența militară și interesul pentru noile tehnologii de luptă i-au adus, în timpul mandatului, reputația de „tipul cu dronele” al lui Trump, după ce a susținut utilizarea accelerată a tehnologiilor emergente pe câmpul de luptă.

Driscoll este, totodată, un apropiat al vicepreședintelui JD Vance, pe care l-a cunoscut în perioada studiilor la Facultatea de Drept de la Yale.

În timpul mandatului său, oficialul a fost implicat și în operațiunile administrației Trump privind desfășurarea Gărzii Naționale în orașe americane.

În paralel, Driscoll a preluat și funcția de director interimar al Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF).

Funcția pe care o părăsește acum este una dintre cele mai importante poziții civile din sistemul american de apărare. Secretarul Armatei coordonează componenta terestră a forțelor americane, inclusiv militarii activi, Garda Națională și personalul din rezervă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Péter Magyar anunță că Ungaria poate recupera cele 16,4 miliarde de euro blocate de UE în era Viktor Orbán: „Am venit să ne luăm banii!”
08:44
Péter Magyar anunță că Ungaria poate recupera cele 16,4 miliarde de euro blocate de UE în era Viktor Orbán: „Am venit să ne luăm banii!”
FLASH NEWS Grupul de la Vișegrad revine la masa negocierilor. Miniștrii de externe din Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria se reunesc după doi ani de tensiuni
07:34
Grupul de la Vișegrad revine la masa negocierilor. Miniștrii de externe din Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria se reunesc după doi ani de tensiuni
DIPLOMAȚIE Liderii Chinei și Indiei i-au cerut lui Putin să pună capăt războiului din Ucraina
06:00
Liderii Chinei și Indiei i-au cerut lui Putin să pună capăt războiului din Ucraina
OFICIAL Avertismentul Ursulei von der Leyen: Europa intră în era dezastrelor severe și simultane
23:59
Avertismentul Ursulei von der Leyen: Europa intră în era dezastrelor severe și simultane
SCANDAL Cât trebuie să-i plătească o firmă belgiană unui șofer român, după ce l-a exploatat pe un salariu de 200 € timp de 4 ani
22:29
Cât trebuie să-i plătească o firmă belgiană unui șofer român, după ce l-a exploatat pe un salariu de 200 € timp de 4 ani
NEWS ALERT Polonia acuză un atac terorist străin: Incendiu la o fabrică de drone militare
21:48
Polonia acuză un atac terorist străin: Incendiu la o fabrică de drone militare
Mediafax
Telefoanele, așa cum le știm, SE SCHIMBĂ! Ce spun noile politici UE
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cancan.ro
Keffe D, găsit vinovat pentru uciderea lui Tupac Shakur! Decizia care pune capăt unui mister de aproape 30 de ani
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Mediafax
Nicușor Dan o primește la Cotroceni pe Angela Merkel! Ce se află în spatele vizitei fostului cancelar german
Click
Anca Pandrea, ultimele mărturisiri înainte de moarte: „Nu sunt singură, simt că Iura este cu mine”
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
Boala GRAVĂ de care suferea Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | CNAIR: România va depăși 1.600 km de autostradă și Drum Expres până la finalul anului
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
De ce o sticlă de apă lăsată în mașină poate fi periculoasă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe