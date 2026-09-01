Șeful Armatei SUA, implicat direct în negocierile privind războiul din Ucraina, a demisionat din funcție după luni de tensiuni cu șeful Pentagonului

Dan Driscoll și-a prezentat demisia din funcția de secretar al Armatei SUA, după luni de tensiuni cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Oficialul, apropiat al lui JD Vance, a avut un rol important inclusiv în negocierile privind războiul din Ucraina.

Dan Driscoll și-a prezentat demisia din funcția de secretar al Armatei Statelor Unite, cea mai înaltă poziție civilă din structura Forțelor Terestre americane, după luni de tensiuni cu ministrul apărării, Pete Hegseth. Plecarea sa intervine într-o perioadă marcată de schimbări importante la vârful conducerii militare americane.

Casa Albă a confirmat luni plecarea lui Driscoll și a ales să evidențieze activitatea acestuia în administrația președintelui Donald Trump.

„Secretarul Driscoll s-a dovedit extrem de eficient în promovarea programului președintelui Trump (…) demonstrând un leadership remarcabil în timpul unor operațiuni militare istorice. Armata americană este mai puternică ca niciodată datorită activității sale alături de comandantul suprem și de ministrul apărării”, a transmis Casa Albă, într-un comunicat.

Motivele exacte care au condus la ruptura dintre Driscoll și Hegseth nu au fost făcute publice. Presa americană relatează însă despre existența unor tensiuni de mai multe luni între cei doi.

BBC notează, în acest context, relația apropiată dintre Driscoll și șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George. Potrivit unor surse, Hegseth i-ar fi cerut acestuia din urmă să demisioneze.

Plecarea lui Driscoll se înscrie într-o serie mai amplă de schimbări produse la nivelul conducerii militare. Printre plecările notabile se numără Randy George, generalul David Hodne și generalul-maior William Green.

De la instalarea sa la Pentagon, Pete Hegseth a îndepărtat peste o duzină de ofițeri militari de rang înalt, între aceștia aflându-se șeful operațiunilor navale și viceșeful Statului Major al Forțelor Aeriene.

Dan Driscoll, implicat în negocierile privind războiul din Ucraina

Plecarea lui Driscoll atrage atenția și prin rolul pe care acesta l-a avut dincolo de conducerea administrativă a Armatei SUA. Oficialul american a fost implicat în mod direct în negocierile privind războiul dintre Rusia și Ucraina.

În cursul anului trecut, Driscoll a participat la eforturile diplomatice pentru găsirea unei soluții care să ducă la încheierea conflictului, efectuând deplasări în străinătate și întâlnindu-se inclusiv cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Secretarul Armatei devenise în același timp una dintre figurile administrației Trump asociate puternic cu modernizarea tehnologică a forțelor americane.

Fost militar, Driscoll a servit ca ofițer în Armata SUA începând din 2007, a condus un pluton de cavalerie și a fost detașat în Irak în 2009.

Experiența militară și interesul pentru noile tehnologii de luptă i-au adus, în timpul mandatului, reputația de „tipul cu dronele” al lui Trump, după ce a susținut utilizarea accelerată a tehnologiilor emergente pe câmpul de luptă.

Driscoll este, totodată, un apropiat al vicepreședintelui JD Vance, pe care l-a cunoscut în perioada studiilor la Facultatea de Drept de la Yale.

În timpul mandatului său, oficialul a fost implicat și în operațiunile administrației Trump privind desfășurarea Gărzii Naționale în orașe americane.

În paralel, Driscoll a preluat și funcția de director interimar al Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF).

Funcția pe care o părăsește acum este una dintre cele mai importante poziții civile din sistemul american de apărare. Secretarul Armatei coordonează componenta terestră a forțelor americane, inclusiv militarii activi, Garda Națională și personalul din rezervă.