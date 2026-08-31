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Bogdan Ivan cere verificări la pompă după reducerea cu 25% a accizei la motorină: „Oamenii și companiile românești nu mai pot duce singuri povara”

Bogdan Ivan cere verificări la pompă după reducerea cu 25% a accizei la motorină: „Oamenii și companiile românești nu mai pot duce singuri povara”
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Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, anunță, într-o postare pe rețelele sociale, că în doar câteva ore intră în vigoare reducerea cu 25% a accizei la motorina standard. Social-democratul cere autorităților să verifice prețurile la pompă după intrarea în vigoare a reducerii și avertizează că fără un control atent al modului în care se formează prețurile reducerea riscă să nu ajungă în buzunarele românilor, ci să se transforme într-o pierdere pentru bugetul de stat.

Fostul ministru spune că măsura a fost susținută împreună cu colegii săi din PSD, pe fondul presiunii tot mai mari pe care prețurile carburanților o exercită asupra românilor și a mediului de afaceri.

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„În câteva ore intră în vigoare reducerea cu 25% a accizei la motorina standard. Asta înseamnă minus 85 de bani pentru fiecare litru. Este o măsură pe care am împins-o împreună cu colegii mei din PSD, pentru că oamenii și companiile românești nu mai pot duce singuri povara scumpirilor”, a transmis Bogdan Ivan pe Facebook.

„Această reducere riscă să rămână doar o gaură în buget”

Bogdan Ivan atrage atenția că reducerea accizei trebuie să se reflecte în prețul plătit de consumatori la pompă. În acest context, el cere intervenția Protecției Consumatorului, Consiliului Concurenței și ANAF și subliniază că dacă instituțiile nu vor verifica serios formarea prețurilor, reducerea riscă să „rămână doar o gaură în buget”.

„Dar să fie foarte clar: dacă instituțiile statului nu verifică serios formarea prețurilor, această reducere riscă să rămână doar o gaură în buget, fără să se vadă în buzunarul românilor. Protecția Consumatorului, Consiliul Concurenței și ANAF trebuie să intre peste aceste mecanisme și să se asigure că reducerea ajunge la pompă, nu în profiturile unora”.

Ivan lansează critici la adresa Guvernului demis

Fostul ministru al Energiei a lansat o serie de critici la adresa Guvernului Bolojan. El susține că Executivul nu a luat măsuri suficiente pentru protejarea consumatorilor, transportatorilor și companiilor afectate de creșterea costurilor la carburanți.

„Actualul Guvern nu a mișcat un deget pentru ca românii să fie protejați. Nici pentru consumatori, nici pentru transportatori, nici pentru companiile care trag economia după ele”.

În finalul mesajului, Ivan a transmis că responsabilitatea statului nu se încheie odată cu reducerea accizei și, în opinia sa, autoritățile trebuie să urmărească efectul măsurii și să se asigure că avantajul fiscal ajunge la cei care achită carburantul.

„De aceea spun direct: statul trebuie să-și facă treaba. Reducerea accizei trebuie să ajungă la oameni, nu să fie înghițită pe traseu”.
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