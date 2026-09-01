Radarele armatei au detectat în seara zilei de luni, 31 august, la ora 23.30, doua ținte aeriene la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România., a anunțat MApN.

”Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației, la ora 23.43. De asemenea, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 00.05.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert, valabil pentru nordul-estul județului Tulcea, la ora 23.56”, arată MApN.

Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la 01.15.

Trei drone doborâte în spațiul aerian românesc

Vă reamintim că trei drone au fost doborâte, în trei zile, în spațiul aerian național. Prima dronă a fost doborâtă vineri, 24 iulie, în județul Buzău. Cea de-a doua dronă a fost doborâtă sâmbătă, 25 iulie, în zona Sfântu Gheorghe, iar cea de-a treia a fost distrusă deasupra Mării Negre pe 26 iulie.

Bilanțul intervențiilor privind dronele indică distrugerea a trei drone în succesiune rapidă în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026 de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Prima a fost doborâtă în zona Padina, județul Buzău, a doua lângă Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, iar cea de-a treia aproape de Sulina, deasupra Mării Negre.