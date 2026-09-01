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Grupul de la Vișegrad revine la masa negocierilor. Miniștrii de externe din Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria se reunesc după doi ani de tensiuni

Grupul de la Vișegrad revine la masa negocierilor. Miniștrii de externe din Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria se reunesc după doi ani de tensiuni
Radosław Sikorski - Foto: Facebook/Radosław Sikorski
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Miniștrii de externe din Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria se reunesc la Bratislava pe 1 septembrie, pentru prima dată din martie 2024. Întâlnirea V4 are loc după o perioadă marcată de divergențe privind Rusia, Ucraina și politica UE.

Miniștrii de externe ai celor patru state din Grupul de la Vișegrad se întâlnesc luni, 1 septembrie, la Bratislava, într-o reuniune care marchează reluarea dialogului la acest nivel după mai bine de doi ani. Este prima întâlnire de acest tip din martie 2024, într-o perioadă în care diferențele de poziție dintre Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria au afectat vizibil cooperarea în cadrul V4.

Reuniunea din capitala Slovaciei a fost anunțată de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, potrivit Ukrinform.

Polonia va fi reprezentată de Radosław Sikorski, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe, unul dintre cei mai vocali susținători europeni ai sprijinului acordat Ucrainei în războiul declanșat de Rusia.

Radosław Sikorski a transmis că Polonia trebuie inclusă în orice discuție privind încheierea războiului din Ucraina

Radosław Sikorski – Foto: Mediafax foto

Întâlnirea de la Bratislava va avea și o importantă componentă diplomatică externă. La discuții va participa Toshimitsu Motegi, ministrul de externe al Japoniei, reuniunea fiind organizată în format V4+.

Prezența șefului diplomației japoneze extinde astfel agenda dincolo de cooperarea strict regională dintre cele patru state central-europene.

Slovacia încearcă să revitalizeze cooperarea în Grupul de la Vișegrad

Slovacia găzduiește reuniunea după ce a preluat, în luna iulie, președinția rotativă pentru un an a Grupului de la Vișegrad.

Întâlnirea are o semnificație aparte tocmai prin prisma perioadei dificile traversate de V4.

Grupul, format din Polonia, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria, a fost creat în 1991 pentru consolidarea cooperării regionale și coordonarea eforturilor de integrare europeană ale statelor membre.

În ultimii ani, însă, unitatea politică a celor patru țări a fost pusă la încercare de diferențe majore în privința unor dosare esențiale pentru securitatea Europei.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a devenit una dintre principalele linii de fractură. Polonia și Republica Cehă s-au poziționat printre susținătorii puternici ai Kievului, în timp ce guvernele Ungariei și Slovaciei au adoptat poziții diferite în privința relației cu Moscova și a unor forme de sprijin acordate Ucrainei.

Divergențele s-au extins și asupra unor teme privind politica Uniunii Europene, ceea ce a făcut mai dificilă coordonarea politică în interiorul V4.

Ultima reuniune a miniștrilor de externe ai celor patru state a avut loc în martie 2024. De atunci, activitatea Grupului de la Vișegrad la nivel ministerial a fost considerabil redusă.

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