Miniștrii de externe din Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria se reunesc la Bratislava pe 1 septembrie, pentru prima dată din martie 2024. Întâlnirea V4 are loc după o perioadă marcată de divergențe privind Rusia, Ucraina și politica UE.

Miniștrii de externe ai celor patru state din Grupul de la Vișegrad se întâlnesc luni, 1 septembrie, la Bratislava, într-o reuniune care marchează reluarea dialogului la acest nivel după mai bine de doi ani. Este prima întâlnire de acest tip din martie 2024, într-o perioadă în care diferențele de poziție dintre Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria au afectat vizibil cooperarea în cadrul V4.

Reuniunea din capitala Slovaciei a fost anunțată de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, potrivit Ukrinform.

Polonia va fi reprezentată de Radosław Sikorski, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe, unul dintre cei mai vocali susținători europeni ai sprijinului acordat Ucrainei în războiul declanșat de Rusia.

Întâlnirea de la Bratislava va avea și o importantă componentă diplomatică externă. La discuții va participa Toshimitsu Motegi, ministrul de externe al Japoniei, reuniunea fiind organizată în format V4+.

Prezența șefului diplomației japoneze extinde astfel agenda dincolo de cooperarea strict regională dintre cele patru state central-europene.

Slovacia încearcă să revitalizeze cooperarea în Grupul de la Vișegrad

Slovacia găzduiește reuniunea după ce a preluat, în luna iulie, președinția rotativă pentru un an a Grupului de la Vișegrad.

Întâlnirea are o semnificație aparte tocmai prin prisma perioadei dificile traversate de V4.

Grupul, format din Polonia, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria, a fost creat în 1991 pentru consolidarea cooperării regionale și coordonarea eforturilor de integrare europeană ale statelor membre.

În ultimii ani, însă, unitatea politică a celor patru țări a fost pusă la încercare de diferențe majore în privința unor dosare esențiale pentru securitatea Europei.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a devenit una dintre principalele linii de fractură. Polonia și Republica Cehă s-au poziționat printre susținătorii puternici ai Kievului, în timp ce guvernele Ungariei și Slovaciei au adoptat poziții diferite în privința relației cu Moscova și a unor forme de sprijin acordate Ucrainei.

Divergențele s-au extins și asupra unor teme privind politica Uniunii Europene, ceea ce a făcut mai dificilă coordonarea politică în interiorul V4.

Ultima reuniune a miniștrilor de externe ai celor patru state a avut loc în martie 2024. De atunci, activitatea Grupului de la Vișegrad la nivel ministerial a fost considerabil redusă.