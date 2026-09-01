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Război în Ucraina, ziua 1.650. Peste 10 explozii au zguduit Kievul, într-un atac masiv cu rachete și drone lansat de Rusia

Război în Ucraina, ziua 1.650. Peste 10 explozii au zguduit Kievul, într-un atac masiv cu rachete și drone lansat de Rusia
Război în Ucraina, ziua 1.650. Peste 10 explozii au zguduit Kievul
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Războiul din Ucraina a intrat marți, 1 septembrie 2026, în a 1650-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Un atac masiv cu rachete și drone a ucis cel puțin opt persoane la Kiev și în împrejurimi, au anunțat autoritățile ucrainene.

AFP a numărat peste 10 explozii puternice

Mai devreme în timpul nopții, jurnaliștii AFP au auzit peste 10 explozii puternice consecutive și au văzut fulgere pe cerul capitalei ucrainene. Armata anunțase o alertă de rachete balistice.

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„Trei persoane au fost ucise în atacul inamic asupra Capitalei și alte cinci au fost rănite”, a raportat pe Telegram administrația militară a orașului Kiev, fără a oferi detalii suplimentare. Ulterior, au fost confirmate alte cinci decese, potrivit The Kyiv Independent, care scrie că alte 13 persoane au fost rănite, în Kiev și împrejurimi.

Potrivit șefului administrației militare a regiunii Kiev, Timur Tkatchenko, „armata rusă a desfășurat un atac masiv cu rachete și drone de luptă și a vizat în mod deliberat facilități civile și clădiri rezidențiale. O persoană a fost ucisă și alta a fost rănită în atacul asupra unei companii din Borîspil”, la est de Kiev, a raportat oficialul.

În același oraș, o lovitură a avariat un bloc de locuințe cu cinci etaje și a facut opt răniți, inclusiv un copil.

Este cea de-a șasea zi consecutivă de lovituri teribile lansate de Rusia asupra capitalei Kiev, notează sursa citată.

Ucraina suferă de o lipsă de interceptoare, în special de rachete americane Patriot. Acestea au devenit tot mai rare de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Astfel, trupele lui Zelenski nu au cu ce se apăra împotriva numărului tot mai mare de rachete balistice rusești.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lovit un depozit de muniții din Mîla, la periferia Kievului, care conținea în special drone și explozibili. Depozitul era amplasat într-o zonă rezidențială locuită.

Președintele Volodimir Zelenski a raportat 38 de morți, 20 de răniți și patru dispăruți.

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