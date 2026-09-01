Liderii Chinei, Rusiei și Indiei s-au reunit luni în Kârgâzstan cu alți șefi de stat pentru summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, un grup considerat un contrapondere la influența globală a SUA. În cadrul discuțiilor, liderii asiatici i-au solicitat președintelui rus Vladimir Putin să încheie operațiunea militară în Ucraina, care se desfășoară de 4 ani și jumătate.

Narendra Modi, premierul Indiei, a discutat cu liderul rus despre reluarea discuțiilor de pace cu Ucraina și pe alte subiecte. Liderul indian i-a spus lui Putin că India va sprijini toate eforturile de pace și rezolvarea disputelor doar pe căi pașnice.

Sondaj Gândul Ce îți dorești de la viitorul guvern? Scăderea taxelor

Relansarea investițiilor

Scăderea deficitului bugetar

Eliminarea CASS pentru mame

Creșterea pensiilor Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

India vrea pace în Ucraina. Putin laudă cimentarea parteneriatului strategic

„Știți că India susține toate eforturile de pace în zonă. Vom continua să o facem în viitor. Este ceea ce vrea omenirea și acesta este mesajul Indiei”, a spus premierul indian, care consideră „crucială” încheierea conflictului ruso-ucrainean.

Putin a apreciat că „relațiile ruso-indiene continuă să se întărească pe principile parteneriatului strategic”.

„Nu avem doar relații de afaceri, dar și legături afectuoase, de prietenie”, a spus liderul rus.

Modi spune că Putin l-a asigurat că va veni în vizită la summitul BRICS organizat la New Delhi, în septembrie. Liderul indian a constatat creșterea comerțului dintre India și Rusia cu 2,6%, în timp ce Putin a raportat că și deplasările în scop turistic între Rusia și India au ajuns la 16% în 2025.

Xi Jinping vorbește despre dorința popoarelor pentru pace. Putin propune Chinei un regim permanent fără vize

În întâlnirea cu liderul chinez Xi Jinping, Putin a propus ca Rusia și China să clădească împreună un regim permanent de călătorii fără vize între cele două țări.

„Suntem pregătiți să lucrăm împreună în extinderea regimului fără vize pe termen indefinit dacă partea chineză consideră că este posibil și avantajos”, a spus Putin.

Liderul de la Kremlin a amintut că deplasările turistice dintre cele dou țări a crescut cu 43% în prima jumătate a anului 2026 datorită regimului fără vize.

„Cooperarea dintre Rusia și China se dezvoltă în toate domeniile, inclusiv în sferele economice. Implementăm proiecte majore în energie, industrie, spațiu, transport și logistică. Inovațiile digitale, inclusiv cele în tehnologiile cu Inteligența Artificială, deschid noi porți pentru dezvoltarea economică a țărilor noastre. În contextul situației geopolitice complexe, parteneriatul cuprinzător și cooperarea strategică între Rusia și China sunt model de relații interstatal. Este bazată pe tradițiile puternice ale prieteniei, respectului pentru suveranitate și beneficiului reciprioc”, a spus Putin.

„Dorința comună de pace și dezvoltare rămâne neschimbată, în ciuda incertitudinii crescânde de pe scena globală”, a declarat Xi Jinping.

„Pe fondul schimbărilor rapide fără precedent din secolul trecut, factorii de incertitudine și imprevizibilitate cresc considerabil, dar dorința popoarelor țărilor planetei noastre pentru pace, dezvoltare, cooperare și beneficii reciproce rămâne neschimbată.„Datorită eforturilor comune ale ambelor părți, fundamentul pentru dezvoltarea relațiilor dintre China și Rusia va deveni „și mai solid”, a adăugat liderul chinez, potrivit TASS.

Sursa Foto: Kremlin.ru