Rețete de drob din miel, pui sau vegetarian. Ce poți să alegi pentru masa de Paște

Dacă ar fi să alegem un preparat specific pentru Paște la români acela ar fi, cu siguranță, drobul. Fie că este de miel, de pui sau vegetarian, el nu lipsește din meniul de la masa de Paște.

Drobul poate ține locul foarte bine aperitivului, gustării sau cinei. Acest preparat, fie că îl pregătim din miel, pui sau legume, este un aperitiv delicios.

El se poate consuma ca o gustare rapidă, însă trebuie să ținem cont de câteva reguli, relatează ProTv.

Ar fi bine să punem în el cât mai multe verdețuri de primăvară și ierburi aromatice, să nu folosim prea multe ouă, dar nici carne care este prea grasă.

Rețete de drob din miel, pui sau vegetarian, ce alegem pentru masa de Paște

„Drobul este un preparat dietetic ce are la bază organe fierte, ouă și multe verdeață. Totul gătit la cuptor. Una două felii de drob, lângă o salată, este o masă recomandată chiar și în cura de slăbire. Suntem sătui și nici risc de îngrășase nu avem”, spune medicul Mihaela Bilic.

Deși poate părea greu de făcut, există anumite rețete foarte ușoare. Pentru cine îl consideră prea greu pentru organism, trebuie să știe că poate fi pregătit și din ficat de pui, din legume sau doar din ciuperci.

Drob din ciuperci

Ingrediente pentru drobul de ciuperci:

800 g ciuperci 1 ceapă galbenă 3 legături de ceapă verde 3 linguri de ulei 2 legături pătrunjel 2 legături de mărar 4 ouă 4 linguri de pesmet 250 g cașcaval 1 ardei gras roșu Sare Piper

Pentru crustă:

2 ouă 2 linguri de smântână 1 praf de sare

Ciupercile se spală și se toacă mărunt, apoi se pun la călit în trei linguri de ulei. Se strecoară de zeamă și se lasă deoparte.

Ceapa verde, ceapa galbenă și usturoiul verde se toacă și se pun la călit. Se pune și ardeiul gras roșu și apoi se adaugă verdeața tocată și ciupercile stoarse de zeamă.

Se bat ouăle cu cașcavalul ras și pesmetul și se adaugă la ciuperci. Se omogenizează totul bine și se condimentează.

Se pune într-o tavă de chec și se face crusta din cele două ouă, smântână și sare. Tava se pune la cuptor și se lasă cam 30 de minute până se rumenește.

Se lasă la răcit, apoi se feliază.

Drob din ficat de pui

Ingrediente pentru drobul din ficat de pui:

800 g ficat de pasăre 3 legături ceapă verde 4 căței de usturoi 1 legătură pătrunjel Sare Piper 1 linguriță ienibahar 5 ouă 4 linguri ulei de măsline 1 lingură pesmet

Începe prin a spăla și curăța ficatul de pasăre, apoi lasă-l la scurs. Într-o tigaie se pun 2 linguri de ulei și se adaugă ficatul de pui. Se pune un capac și se lasă să se prăjească pe ambele părți.

După ce s-a gătit, se lasă la răcit și se mărunțește bine cu un cuțit ascuțit sau la robot. Ceapa verde se toacă și se călește ușor în puțin ulei de măsline.

Într-un castron mare, se adaugă ficatul mărunțit și zeama lăsată de ficățel, ceapa verde, usturoiul tocat mărunt, sare, piper și ienibahar. Apoi se sparg ouăle și se amestecă toate ingredientele.

Se pregătește o tavă de chec, se unge cu puțin ulei și se tapetează cu griș. Compoziția de drob se pune în tavă și bagă la cuptorul încins la 180 de grade pentru aproximativ 30 de minute.

Se lasă la cuptor până se rumenește și apoi se lasă la răcit. Se servește tăiat feliuțe.

Drob de miel

Vei avea nevoie de următoarele ingrediente pentru drobul de miel:

600 g organe de miel 2 legături ceapă verde 1 legătură usturoi verde 50 ml ulei 2 felii de pâine 1 legătură de pătrunjel 1 legătură de mărar 1-2 ouă crude 3-4 ouă fierte Prapur

Organele de miel, plămânul, inima, splina, rinichiul și ficatul se spală bine și se curăță de pielițe. S lasă deoparte și se curăță ceapa și usturoiul verde. Se toacă și se călesc bine în puțin ulei. Apoi se adaugă inima, plămânii și splina și se amestecă bine. Se lasă la călit cam 6 minute cu capac.

Apoi se adaugă rinichii și ficatul și se lasă la înăbușit cu capac. Organele trebuie să fie fragede, dar nu complet gătite, pentru că se vor mai găti și în cuptor.

Când ai luat de pe foc organele se adaugă sare și piper proaspăt măcinat. Apoi se mărunțește toată compoziția printr-o mașină manuală sau un robot de bucătărie. Adaugă în această etapă și cele două felii de pâine înmuiată și stoarsă.

Adaugă și ouăle și verdeața tocată. Se amestecă bine totul și se pregătește forma de chec. Prapurele spălat se scurge și se tapetează interiorul formei, iar marginile să acopere și chiar să iasă peste pereții tăvii.

Se pune jumătate din compoziție și se adaugă ouăle fierte. Apoi se adaugă cealaltă jumătate de compoziție și se acoperă cu marginile cu prapure. Se pune totul la cuptorul încins la 180 de grade.

Se lasă cam 40-45 de minute până se rumenește. Se lasă la răcit în formă, apoi se lasă la frigider. Se taie în felii și se servește.

